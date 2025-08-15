GPT-5 ngốn điện đến mức kinh ngạc

Theo The Guardian, ước tính từ các thử nghiệm của phòng thí nghiệm AI (trí tuệ nhân tạo) tại Đại học Rhode Island (Mỹ), GPT-5 tiêu hao điện năng cao hơn gấp 8,6 lần so với GPT-4. Điều này gây ra những lo ngại lớn về tác động tổng thể của GPT-5 với môi trường. Tuy nhiên, cũng cần lưu ý rằng OpenAI vẫn chưa công bố chính thức về mức tiêu thụ năng lượng của mô hình mới giới thiệu.

Nguồn năng lượng cung cấp cho GPT-5 hoạt động tương đương một quốc gia nhỏ ẢNH: MICROSOFT

Ước tính của Đại học Rhode Island, GPT-5 tiêu thụ trung bình hơn 18Wh cho mỗi truy vấn. Nếu tính toán với 2,5 tỉ yêu cầu mà ChatGPT nhận được mỗi ngày, tổng mức tiêu thụ năng lượng có thể lên đến 45 GWh. Để so sánh, một nhà máy điện hạt nhân hiện đại sản xuất từ 1 đến 1,6 GW điện mỗi giờ, nghĩa là các trung tâm dữ liệu chạy GPT-5 có thể cần công suất tương đương với hai đến ba lò phản ứng hạt nhân, đủ để cung cấp điện cho một quốc gia nhỏ.

Phòng thí nghiệm đã dựa trên ước tính rằng việc tạo ra phản hồi dài 1.000 token từ GPT-5 có thể tiêu thụ tới 40 Wh, với mức trung bình là 18,35 Wh, tăng mạnh so với 2,12 Wh của GPT-4. Con số này cao hơn so với tất cả các mô hình khác đã được thử nghiệm, ngoại trừ o3 của OpenAI và R1 của Deepseek.

Vẫn còn nhiều nghi vấn về điện năng tiêu thụ của GPT-5

Tuy nhiên, phương pháp thử nghiệm của phòng thí nghiệm không hoàn hảo. Nhóm nghiên cứu đã đo mức tiêu thụ điện năng bằng cách kết hợp thời gian phản hồi và mức tiêu thụ điện năng ước tính của phần cứng. Do OpenAI chưa công bố chi tiết về phần cứng, các nhà nghiên cứu phải phỏng đoán rằng GPT-5 có thể được triển khai trên các hệ thống sử dụng GPU Nvidia DGX H100 hoặc DGX H200 trên nền tảng Microsoft Azure.

OpenAI tiến thêm một bước trong cuộc đua phát triển AI với GPT-4o

Việc ước tính cũng đã tính đến các thành phần không phải GPU và áp dụng các hệ số môi trường như Hiệu quả sử dụng điện năng (PUE) và Hệ số cường độ carbon (CIF). Nếu OpenAI và Azure sử dụng phần cứng Blackwell của Nvidia, các ước tính này có thể không chính xác.

Mặc dù ước tính của phòng thí nghiệm AI tại Đại học Rhode Island cung cấp cái nhìn tổng quan về mức tiêu thụ năng lượng của GPT-5 so với các mô hình trước, con số tuyệt đối có thể không hoàn toàn chính xác. Tuy nhiên, điều rõ ràng là các trung tâm dữ liệu AI đang làm gia tăng hóa đơn tiền điện tại Mỹ, và với sự phát triển không ngừng của công nghệ này, tình trạng thiếu điện có thể sẽ trở nên nghiêm trọng hơn trong tương lai.