Grab nói gì vụ khóa tài khoản tài xế đăng clip bị khách đe dọa?

Trước đó, ngày 11.3, mạng xã hội xôn xao về đoạn clip ghi lại cảnh nam hành khách liên tục đe dọa tài xế xe Grab.

Nam hành khách được biết là một nhạc sĩ có tiếng. Trong đoạn clip, nam hành khách bày tỏ thái độ bức xúc, cho rằng tài xế không làm theo yêu cầu của mình và liên tục nói những câu như: "Sao, mày muốn gì?", "Tao đấm 10 thằng như mày rồi"... Người này yêu cầu tài xế dừng xe giữa đường để xuống.

Hình ảnh ghi trong clip ẢNH CHỤP TỪ CLIP

Đưa clip lên mạng xã hội, nam tài xế cho biết anh đã bị hành khách gửi phản ánh đến hãng về việc đăng tải video lên mạng. Theo thông báo từ phía nền tảng, tài xế này bị khóa tài khoản vĩnh viễn do vi phạm quy định liên quan đến việc tiết lộ thông tin cá nhân của khách hàng.

Trong thông tin phản hồi gửi tới báo chí, đại diện Grab cho biết, ngày 12.3, tổng đài Grab nhận được phản ánh của chủ tài khoản đặt xe Đ.L. về việc thông tin cá nhân của mình và những người đi cùng trong chuyến xe Grab đã bị phát tán trên một số trang mạng xã hội.

Sau khi xác minh và đối chiếu thông tin, Grab cho biết "có cơ sở để xác định rằng đối tác tài xế đã thu thập, sử dụng và tiết lộ thông tin cá nhân của hành khách cho mục đích cá nhân ngoài mục đích đón khách và thực hiện dịch vụ".

Hành vi này đã vi phạm Bộ quy tắc ứng xử mà đối tác tài xế đã cam kết thực hiện, Chính sách bảo mật của Grab và quy định pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân.

Trong ngày 12.3 và sau đó vào ngày 13.3, Grab đã liên hệ trao đổi và đề nghị đối tác tài xế chấm dứt hành vi vi phạm để có thể tiếp tục hoạt động trên nền tảng Grab. Đến ngày 16.3, khi sự việc vẫn không được hợp tác xử lý, căn cứ vào Bộ quy tắc ứng xử, hãng xe đã ngừng vĩnh viễn quyền sử dụng ứng dụng Grab đối với tài xế này.

Đối với chủ tài khoản đặt xe Đ.L, Grab khuyến nghị người dùng và những người đi cùng cần có hành xử tôn trọng và văn minh với đối tác tài xế của Grab. Tài khoản này đã được ghi nhận để lưu ý cho những chuyến xe Grab kế tiếp.

Theo đại diện Grab, nền tảng xe này hoạt động trên nguyên tắc tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành, chính sách của nền tảng và hài hòa lợi ích của các bên liên quan. Mỗi quyết định chỉ được đưa ra sau khi đã xác minh cẩn trọng và cân nhắc nhiều khía cạnh.

Trên trang cá nhân, nhạc sĩ M.K cũng đã nhận lỗi và cho biết nguyên nhân do uống rượu say, không kiểm soát được lời nói.