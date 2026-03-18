Khi nghệ sĩ 'trượt chuẩn' ứng xử

Ca sĩ Minh Khang xin lỗi sau sự cố, nhìn nhận sai sót cá nhân Ảnh: Chụp màn hình

Một đoạn clip từ camera hành trình ghi lại cảnh nam nhạc sĩ lời qua tiếng lại với tài xế Grab nhanh chóng lan truyền, kéo theo làn sóng tranh luận về thái độ, lời nói và cách ứng xử nơi công cộng.

Điều khiến dư luận chú ý không chỉ là nội dung cuộc cãi vã, mà còn nằm ở sự đối lập hình ảnh. Một Minh Khang quen thuộc với công chúng qua hình ảnh người nghệ sĩ điềm đạm, gia đình kiểu mẫu, bỗng xuất hiện với những phát ngôn thiếu kiểm soát trong trạng thái được cho là có sử dụng rượu bia. Khoảng cách giữa hai hình ảnh ấy khiến nhiều người không khỏi thất vọng.

Câu chuyện không dừng ở một cá nhân. Nó chạm đến một vấn đề rộng hơn: nghệ sĩ không chỉ là người làm nghề, họ còn là "thương hiệu văn hóa". Mỗi lời nói, hành vi của họ đều có sức lan tỏa, thậm chí định hình cách ứng xử của một bộ phận công chúng. Vì vậy, một phát ngôn lệch chuẩn không đơn thuần là sai sót cá nhân, mà còn là sự va chạm với những chuẩn mực chung của xã hội.

Thực tế, ngành văn hóa đã có những quy định cụ thể về ứng xử của người hoạt động nghệ thuật, từ Bộ Quy tắc ứng xử ban hành theo Quyết định 3196/QĐ-BVHTTDL đến các hướng dẫn mới trong năm 2026 về hành vi trên môi trường số. Điểm chung của các quy định này là đặt ra yêu cầu cao hơn đối với nghệ sĩ, những người hưởng lợi từ sự yêu mến của công chúng. Nói cách khác, sự nổi tiếng luôn đi kèm trách nhiệm.

Ở góc độ tâm lý, không khó để lý giải vì sao những va chạm đời thường lại dễ bùng phát thành xung đột. Khi đứng ở vị thế được chú ý, một số người dễ rơi vào "cái bẫy" của cảm giác ưu thế, từ đó có thể vô thức cư xử thiếu kiềm chế với những người làm dịch vụ. Nhưng chính trong những tình huống nhỏ như vậy, bản lĩnh và văn hóa cá nhân mới bộc lộ rõ nhất.

Việc Minh Khang thừa nhận đã sử dụng rượu bia cũng gợi thêm một vấn đề đáng suy ngẫm. Rượu bia không tạo ra con người khác, mà thường chỉ làm lộ ra những phần mà khi tỉnh táo ta còn kịp che giấu. Vì vậy, lấy rượu bia làm lý do không thể là lời biện minh trọn vẹn cho những phát ngôn thiếu chuẩn mực.

Tác động của những "sự cố" như vậy không dừng ở câu chuyện cá nhân. Nó ảnh hưởng đến hình ảnh của nghệ sĩ trong mắt khán giả, đặc biệt là giới trẻ, những người dễ xem họ như hình mẫu. Đồng thời, các nhãn hàng, chiến dịch truyền thông gắn với nghệ sĩ cũng chịu hệ lụy, nhất là khi hình ảnh xây dựng trước đó là gia đình văn minh, tích cực.

Ở chiều ngược lại, phản ứng sau sự việc của Minh Khang cho thấy một bước đi cần thiết. Việc thừa nhận sai sót, xin lỗi trực tiếp người liên quan là điều đáng ghi nhận. Tuy nhiên, công chúng không chỉ dừng lại ở việc nghe một lời xin lỗi. Họ quan sát cách người trong cuộc thay đổi sau đó ra sao.

Cũng cần nhìn nhận, trong thời đại mà camera an ninh, camera hành trình, điện thoại thông minh xuất hiện khắp nơi, gần như không còn "vùng tối" cho những hành vi lệch chuẩn. Mọi khoảnh khắc đều có thể bị ghi lại và lan truyền chỉ trong vài giờ. Điều này buộc mỗi cá nhân, đặc biệt là người của công chúng, phải tự điều chỉnh hành vi ngay từ những tình huống nhỏ nhất.

Về mặt chế tài, các quy định hiện hành đã có những mức xử phạt đối với hành vi phát ngôn thiếu chuẩn mực nơi công cộng, đồng thời mở ra khả năng bị hạn chế xuất hiện trên truyền thông nếu vi phạm nghiêm trọng. Tuy nhiên, hình phạt lớn nhất vẫn đến từ chính khán giả. Khi công chúng không còn dễ dãi, sự quay lưng có thể khiến một nghệ sĩ đánh mất nhiều hơn bất kỳ mức phạt hành chính nào.

Sau tất cả, ồn ào của nhạc sĩ Minh Khang không chỉ là một sự cố cá nhân, mà là bài học thực tế về sức nặng của lòng tin. Ánh hào quang có thể giúp người nghệ sĩ tỏa sáng tức thì, nhưng chỉ có đạo đức và cách hành xử tử tế mới giúp họ đứng vững trước sóng gió dư luận. Suy cho cùng, tài năng có thể đưa người ta bay cao, nhưng chính cái tâm và văn hóa ứng xử mới là thứ giữ chân họ lại trong lòng khán giả.