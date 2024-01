'Grammy nước Anh' – BRIT Award công bố danh sách đề cử

RAYE thống trị đề cử

Năm nay, RAYE đã giành được 2 đề cử quan trọng nhất cho Bài hát của năm và Nghệ sĩ của năm. Mặc dù cô đã tham gia vào ngành công nghiệp âm nhạc cách đây 10 năm, nhưng cũng góp mặt ở hạng mục Nghệ sĩ mới.

Nữ ca nhạc sĩ người Anh RAYE thống trị giải BRIT năm nay The New York Times

Cô cũng là 1 trong 5 người được đề cử ở hạng mục Album của năm, cho My 21st Century Blues, một album đầu tay cực kỳ tham vọng với các dòng nhạc pop, deep house, hip-hop, funk, R&B và power ballad.

Đĩa nhạc nói trên được viết với ca từ thẳng thắn, xoay quanh rất nhiều vấn đề mang tính cá nhân mà một trong số đó là vấn nạn quấy rối tình dục mà nữ ca sĩ đã phải đối mặt trong ngành công nghiệp âm nhạc.

Trong album này, đĩa đơn Escapism từng đứng quán quân ở bảng xếp hạng Billboard và cũng đồng thời là một hit ở thị trường Mỹ. Album cũng đạt vị trí thứ 2 ở Anh, và phiên bản thu âm trực tiếp với dàn nhạc giao hưởng tại Royal Albert Hall cũng đã đạt được thành tích tương tự.

RAYE, tên thật là Rachel Keen, 26 tuổi, lần đầu tiên được biết đến với giọng ca lôi cuốn trong bản hit You Don't Know Me của Jax Jones vào năm 2016.

Vào năm 2021, cô bày tỏ sự thất vọng với hãng Polydor trên mạng xã hội X của mình. Cô viết: “Tôi đã ký hợp đồng thu âm 4 album kể từ năm 2014!!! Và chưa được phép phát hành một đĩa nhạc nào. Tất cả những gì tôi quan tâm là âm nhạc. Tôi phát ngán vì bị bỏ quên và đau đớn vì điều đó”.

Sau khi hết hạn hợp đồng, cô đã phát hành My 21st Century Blues một cách độc lập và nó trở thành tác phẩm thành công về mặt thương mại, được giới phê bình đánh giá cao, đồng thời nhận được một đề cử cho giải Mercury danh giá.

RAYE cho biết cô “hoàn toàn choáng ngợp” trước các đề cử của mình tại BRIT năm nay, đồng thời nói thêm: “Thành thật mà nói, tôi đang có một mớ cảm xúc dâng trào và bối rối không biết làm thế nào mà điều này lại xảy ra”.

7 đề cử của RAYE đã phá vỡ kỷ lục do Robbie Williams, Craig David và Gorillaz đồng thời nắm giữ, những người trước đó đã từng giành được 6 đề cử trong một năm.

Danh sách đề cử đa dạng

Nhờ những ca khúc tràn đầy năng lượng và thống trị mùa hè như của Dave, mà nhạc Rap nước Anh cũng có được vị thế tốt tại các giải thưởng BRIT năm nay.

The Last Dinner Party (giữa) chiến thắng hạng mục Rising Star trước Caity Baser (trái) và Sekou Billboard

Có thể kể đến Central Cee và J Hus mỗi người nhận 4 đề cử, Little Simz và Dave cũng có mỗi người 3 đề cử. Trong đó Little Simz và J Hus cũng sẽ cạnh tranh với RAYE trong hạng mục Album của năm.

Calvin Harris, nhà sản xuất âm nhạc từng có 14 đề cử (trong đó có 2 chiến thắng) cũng góp mặt vào danh sách năm nay với 3 đề cử ở các hạng mục dance, pop với bản hit lớn nhất năm 2023 hợp tác cùng Ellie Goulding là Miracle.

Ca sĩ dòng pop-soul Olivia Dean cũng kết thúc năm đột phá của mình với 3 đề cử, sau khi lọt vào Top 5 album đầu tay có hơn 3 triệu người nghe hàng tháng trên Spotify.

Dua Lipa cũng giành được 3 đề cử nhờ vào bản hit nhạc phim Barbie - Dance the Night. Cô cũng là nghệ sĩ đầu tiên được công bố sẽ trình diễn tại buổi trao giải vào ngày 2.3 tại sân vận động O2 Arena ở London.

Trong khi ca ngợi những ngôi sao trẻ, vài tên tuổi cộm cán như Rolling Stones, Ed Sheeran, Stormzy và Lewis Capaldi dường như lại bị bỏ qua. Dù họ đã phát hành những album thành công về mặt thương mại, cũng chỉ có 1 đề cử cho mỗi người.

Điều này dẫu sao cũng còn tốt hơn Sam Smith – “con cưng” của giải thưởng này vài năm về trước, nhưng năm nay lại không có đề cử nào.

Trước đây, giải BRIT từng bị chỉ trích vì thiên vị các nghệ sĩ nam, đặc biệt là vào năm 2020, khi chỉ có 1 phụ nữ được đề cử trong số 25 vị trí ở các hạng mục dành cho cả nam và nữ.

Vào năm 2022, các nhà tổ chức đã loại bỏ hoàn toàn các hạng mục theo giới tính nhưng cuối cùng đã chọn ra một nhóm nghệ sĩ toàn nam vào năm 2023. Hạng mục đó hiện đã được mở rộng thành 10 nghệ sĩ để giúp đạt được sự đa dạng hơn.

Ngoài sự đa dạng về mặt chủng tộc, năm nay số lượng các nghệ sĩ nữ cũng đã tăng lên đáng kể, ở mức 57% trong tổng số đề cử. Trong đó có 6/10 đề cử thuộc hạng mục Nghệ sĩ Anh quốc của năm, 8/10 ở hạng mục Nghệ sĩ quốc tế của năm và 4/5 ở hạng mục Nghệ sĩ Anh mới xuất sắc nhất.

Giải Rising Star thường được công bố trước đêm trao giải dành cho các nghệ sĩ có nhiều khả năng thành công trong tương lai cũng đã tìm ra người chiến thắng mới nhất, là nhóm nhạc gồm 5 thành viên Last Dinner Party. Giải này từng là “bệ phóng” cho những tên tuổi như Adele, Sam Smith, Jessie J…

Các giải thưởng quan trọng của BRIT Award sẽ được bình chọn bởi một hội đồng gồm các nhạc sĩ, chuyên gia trong ngành và cánh báo chí. Trong khi các giải theo 5 hạng mục thể loại sẽ do người hâm mộ quyết định bằng việc bỏ phiếu diễn ra qua Instagram.