Grand Prix of Binh Dinh - Bước đệm để Bình Định thành ‘thủ phủ’ thể thao biển

Đầu tiên phải kể đến là Giải Vô địch Thế giới mô tô nước UIM-ABP Aquabike World Championship với những kết quả ấn tượng, lưu lại dấu ấn khó quên trong lòng các khán giả hâm mộ thể thao dưới nước. 55 tay đua xuất sắc từ khắp nơi trên thế giới đã có những màn trình diễn vô cùng đặc sắc, ấn tượng và đầy gay cấn.

Tiếp theo là Giải vô địch thế giới thuyền máy nhà nghề UIM F1H2O World Championship. Với 18 tay đua đến từ 9 đội đua hàng đầu thế giới, giải đua mang đến cho khán giả trong nước và quốc tế rất nhiều những cảm xúc dâng trào. Đặc biệt là với sự tham gia của đại diện chủ nhà, đội F1H2O Bình Định - Việt Nam.

Quy mô của giải đua này không chỉ bao gồm sự cạnh tranh giữa các tay đua xuất sắc, mà còn là một sự kiện thể thao quốc tế mang tính giải trí đầy màu sắc và hấp dẫn. Với thể thức thi đấu cao nhất của thuyền máy là F1 nên cấp độ cạnh tranh cao, tổ chức phải chuyên nghiệp và an toàn. Giải đua này tuân thủ các tiêu chuẩn nghiêm ngặt của UIM về an toàn và quy định vận hành, đảm bảo mỗi sự kiện diễn ra một cách suôn sẻ và an toàn nhất.

Sự tham gia của các đội đua hàng đầu, cùng với sự hỗ trợ chuyên nghiệp từ ban tổ chức, làm cho UIM F1H2O World Championship trở thành một trong những sự kiện thể thao nước được cả thế giới công nhận và mong đợi hằng năm.

Sau 3 ngày tranh tài, Giải vô địch thế giới thuyền máy nhà nghề UIM F1H2O World Championship khép lại với chiến thắng cá nhân thuộc về tay đua người Thuỵ Điển Erik Stark đến từ đội Victoria (U.E.A). Á quân là tay đua đội Bình Định - Việt Nam Jonas Andersson, và thứ 3 là Peter Morin của CTIC China Team (Trung Quốc).

Dẫn đầu bảng xếp hạng đồng đội trên hệ thống điểm của UIM F1H2O đang là đội Bình Định - Việt Nam với tổng số điểm 72 điểm. Top 2, 3 lần lượt là Sharjah Team của Rusty Wyatt và Victoria Team của Erik Stark với tổng số điểm cùng đạt 57 điểm.

Để tạo nên sự thành công của chặng đua Grand Prix of Binh Dinh, là những nỗ lực không ngừng nghỉ của đơn vị tổ chức, sự hỗ trợ và đồng thuận của lãnh đạo tỉnh Bình Định, sự ủng hộ và đón nhận nhiệt tình của khán giả hâm mộ, các cơ quan truyền thông báo chí. Và đặc biệt là sự đóng góp, đồng hành của các đơn vị tài trợ, gồm: Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank); Dự án Merryland Quy Nhơn; Tổng Công ty Phát Triển Đô thị Kinh Bắc (Kinh Bắc City); Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex); Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Sài Gòn - Nhơn Hội; Tổng công ty hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines); Tập đoàn Vinacapital, The Ocean Resort Quy Nhơn; Công ty CP Ắc quy Eni-Florence; Tập đoàn Việt Thuận - Du thuyền Essence Grand. Tất cả đã góp phần quan trọng trong việc tổ chức một sự kiện quy mô và thành công như vậy.

Phát biểu trong buổi họp báo kết thúc giải đấu, ông Trần Việt Anh - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Bình Định F1 - Trưởng ban vận động Liên đoàn thuyền máy thể thao Việt Nam bày tỏ sự biết ơn tới các tay đua, khán giả, lãnh đạo tỉnh, các đơn vị tài trợ. Ông nói: "Ban tổ chức cũng muốn gửi lời tri ân đặc biệt tới lãnh đạo tỉnh Bình Định, cùng toàn bộ nhân viên và đội ngũ hỗ trợ, các cơ quan báo chí, truyền thông, các đơn vị đồng hành đã đồng lòng hợp tác và chia sẻ niềm vui với chúng tôi trong hành trình này. Sự hỗ trợ của quý vị đã góp phần không nhỏ vào thành công của giải đua".

Giải đua đã góp phần quảng bá, giới thiệu đến bạn bè quốc tế một Bình Định - Việt Nam năng động, đổi mới, là một điểm đến hấp dẫn trên bản đồ du lịch thế giới. Qua sự kiện này, bạn bè quốc tế có thêm một dấu ấn đặc biệt về vẻ đẹp tự nhiên, văn hóa phong phú và tiềm năng kinh tế phát triển của tỉnh nhà nói riêng và của đất nước Việt Nam nói chung.

Chặng đua Grand Prix of Binh Dinh 2024 khép lại, hành trình tìm kiếm ngôi vương của giải đua thuyền máy thế giới UIM F1H2O World Championship ở 6 chặng còn lại gồm: Grand Prix Of Italy (Olbia, Italy 14 - 16.6); Europe (5.7); Grand Prix of China (20 -24.9); Grand Prix of China 2 (27 -29.9); Asia (tháng 11); Road To Sharjah - Grand Prix of Sharjah (Sharjah, U.A.E 12.2024).