Giải vô địch thế giới mô tô nước tại Bình Định: Những kết quả ấn tượng

Sau 2 ngày tranh tài, tại đầm Thị Nại (TP.Quy Nhơn, Bình Định), 55 tay đua xuất sắc đến từ 26 đoàn trên thế giới đã cống hiến cho khán giả những màn trình diễn đua mô tô nước vô cùng đặc sắc, ấn tượng và đầy gay cấn, khiến người hâm mộ và khán giả thích thú.



Những pha trình diễn ấn tượng của các VĐV tại giải vô địch thế giới mô tô nước UIM-ABP Aquabike World Championship tại TP.Quy Nhơn (Bình Định) BAN TỔ CHỨC

Sau hàng loạt các pha tranh tài đầy hấp dẫn, kịch tính, các vận động viên đã chứng tỏ sức mạnh và kỹ năng của mình thông qua các nội dung thi đấu đa dạng như: Freestyle, Ski Division, Ski Ladies và Runabout.

Các đội thi đấu đã thiết lập những kỷ lục mới, mang về những phần thưởng xứng đáng, cống hiến cho khán giả một giải đua mô tô nước cấp quốc tế lần đầu được tổ chức ở Việt Nam vô cùng thành công, góp phần mang đến một hình ảnh Việt Nam xinh đẹp, mến khách, yêu thể thao dưới nước đến với bạn bè thế giới.

Các VĐV bám sát nhau kịch tính trong giải đấu BAN TỔ CHỨC

Kết thúc giải đua, Ban tổ chức đã công bố kết quả và trao giải cho các VĐV xuất sắc giải vô địch thế giới mô tô nước UIM-ABP Aquabike World Championship chặng đua Grand Prix of Binh Dinh như sau:

Giải Slalom Paralell, ở hạng mục Ski Ladies: Nhất Jasmiin Ypraus (Estionia), nhì Sofie Borgstrom (Thuỵ Điển) và ba Estelle Poret (Pháp). Hạng mục Ski Division GP1: Nhất Morgan Poret (Pháp), nhì Alec Enderli (Thuỵ Sĩ) và ba Mickael Poret (Pháp). Hạng mục Runabout GP1: Nhất Jeremy Perez, nhì Marcus Jorgensen, ba Samuel Johansson.

Giải Slalom Paralell ở hạng mục Ski Ladies: Hạng nhất thuộc về tay đua Jasmiin Ypraus (Estionia) BAN TỔ CHỨC

Grand Prix of Binh Dinh đã xác định các nhà vô địch, trong đó hạng đua Runabout GP1, giải nhất thuộc về Samuel Johansson (Thuỵ Điển) BAN TỔ CHỨC

Giải Grand Prix of Binh Dinh đã xác định các nhà vô địch sau: Hạng Runabout GP1: Nhất Samuel Johansson (Thuỵ Điển), nhì Francois Medori (Pháp) và ba Gyogy Kasza (Hungary). Hạng Ski Division GP1: Nhất Quinten Bossche (Bỉ), nhì Oliver Koch Hansen (Đan Mạch), ba Kevin Reiterer (Hungary). Hạng Ski Ladies: Nhất Jasmiin Ypraus (Estionia), nhì Estelle Poret (Pháp), ba Benedicte Drange (Na Uy). Hạng Freestyle: Nhất Roberto Mariani (Ý), nhì Rashid Al Mulla (Ả Rập Xê Út), và ba Paulo Nunes (Bồ Đào Nha).

Ban tổ chức giải vô địch thế giới mô tô nước UIM-ABP World Championship họp báo sau khi kết thúc chặng đua Grand Prix of Binh Dinh HẢI PHONG

Sau chặng đua Grand Prix of Binh Dinh, giải đua vô địch thế giới mô tô nước UIM-ABP World Championship sẽ tiếp tục hành trình tìm ngôi vương trong năm 2024 tại các địa điểm, gồm: EUROPE (31.5 - 2.6); Grand Prix of Italia (21.6 - 23.6); EUROPE (1.7 – 4.7); Grand Prix of Indonesia (23.11 – 24.11).

Sắp đến, trong khuôn khổ "Tuần lễ Amazing Binh Dinh" Fest 2024, đội Bình Định - Việt Nam sẽ tranh tài tại chặng thứ 2 của giải đua vô địch thế giới thuyền máy UIM F1H2O Grand Prix of Binh Dinh, diễn ra từ ngày 29 - 31.3, tại đầm Thị Nại (TP.Quy Nhơn).