Kịch tính đến phút cuối cùng tại giải đua mô tô nước thế giới ở Bình Định

Sau chặng đua Grand Prix of Binh Dinh, giải đua vô địch thế giới mô tô nước UIM-ABP World Championship sẽ tiếp tục hành trình tìm ngôi vương trong năm 2024 tại các địa điểm, gồm: EUROPE (31.5 - 2.6); Grand Prix of Italia (21.6 - 23.6); EUROPE (1.7 – 4.7); Grand Prix of Indonesia (23.11 – 24.11).