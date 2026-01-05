Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Kinh tế

Green Dragon City - tâm điểm giải trí khi tới Quảng Ninh

05/01/2026 10:37 GMT+7

Trong kỳ nghỉ Tết Dương lịch kéo dài 5 ngày, từ 31.12.2025 đến 4.1.2026, du lịch Quảng Ninh tiếp tục ghi nhận những tín hiệu tăng trưởng tích cực, với lượng khách và doanh thu tăng cao, đặc biệt nhờ chuỗi hoạt động vui chơi, giải trí sôi động về đêm.

Theo thông tin từ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Ninh, tổng lượng khách du lịch đến Quảng Ninh trong dịp này ước đạt 657.000 lượt, trong đó khách quốc tế đạt khoảng 70.500 lượt. Khách lưu trú ước đạt 218.000 lượt. Tổng thu từ hoạt động du lịch ước đạt 1.620 tỉ đồng, phản ánh sức hút ngày càng lớn của các sản phẩm du lịch, dịch vụ giải trí chất lượng cao.

Green Dragon City - tâm điểm giải trí khi tới Quảng Ninh- Ảnh 1.

Toàn cảnh Khu đô thị Green Dragon City

Đáng chú ý, chuỗi hoạt động chào đón năm mới tổ chức tại quảng trường Khu đô thị Green Dragon City đã trở thành điểm nhấn nổi bật, thu hút đông đảo người dân và du khách. Đêm hội âm nhạc được đầu tư công phu với sự góp mặt của các giọng ca được yêu mến như Nhật Huyền, Tô Minh Thắng, Quang Anh, kết hợp bữa tiệc âm nhạc điện tử sôi động cùng DJ VICQ và những màn vũ đạo chuyên nghiệp của Vũ đoàn Selina, CLB Thanh Tâm Music Art. Không khí lễ hội càng thêm bùng nổ với màn pháo hoa rực rỡ trong thời khắc chuyển giao năm mới, mang đến những khoảnh khắc đáng nhớ và gửi gắm kỳ vọng cho năm 2026.

Green Dragon City sở hữu vị trí đắc địa tại trung tâm TP Cẩm Phả, trải dài bên bờ Vịnh Bái Tử Long, thuận lợi đón dòng khách du lịch trong và ngoài nước. Định hướng phát triển mô hình kinh tế đêm bài bản, chủ đầu tư đã xây dựng hệ thống tiện ích đa dạng, gồm công viên nghệ thuật điêu khắc than đá, rạp chiếu phim ngoài trời, bến du thuyền, bãi tắm nhân tạo, khu vui chơi trên cát, phố đi bộ Đại lộ Hoa Ban, trung tâm thương mại và tuyến đường bao biển Graffiti.

Những sản phẩm du lịch mới, gắn với không gian giải trí về đêm đang góp phần quan trọng làm phong phú trải nghiệm của du khách, đồng thời tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng bền vững cho du lịch Quảng Ninh trong năm 2026.

