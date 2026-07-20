GS Trần Thanh Vân nói điều tâm huyết khi GS Đàm Thanh Sơn trở lại ICISE

Sáng 20.7, Hội Gặp gỡ Việt Nam và Trung tâm quốc tế Khoa học và giáo dục liên ngành (ICISE, phường Quy Nhơn Nam, Gia Lai) khai mạc Trường học nâng cao về vật liệu tô pô lượng tử lần thứ hai, một trong những hoạt động trọng điểm của chương trình Năm Lượng tử Gia Lai 2026.

Chương trình quy tụ hơn 30 nhà khoa học, nghiên cứu sinh và nghiên cứu viên sau tiến sĩ đến từ 12 quốc gia, vùng lãnh thổ. Trong 5 ngày (20 - 24.7), học viên sẽ cập nhật những xu hướng mới nhất về vật liệu tô pô lượng tử - lĩnh vực được xem là nền tảng của nhiều công nghệ tương lai như điện toán lượng tử, truyền thông lượng tử và các hệ vật liệu tiên tiến. Ngoài các bài giảng chuyên sâu, chương trình còn tạo điều kiện để các nhà khoa học trẻ trao đổi với chuyên gia quốc tế, phát triển tư duy nghiên cứu và mở rộng mạng lưới hợp tác.

Trường học nâng cao về vật liệu tô pô lượng tử lần thứ hai tại ICISE quy tụ hơn 30 nhà khoa học, nghiên cứu sinh và nghiên cứu viên sau tiến sĩ đến từ 12 quốc gia, vùng lãnh thổ ẢNH: ICISE

Điểm nhấn của chương trình là sự tham gia của nhiều chuyên gia hàng đầu thế giới đến từ Anh, Trung Quốc, Singapore, Mỹ, Thụy Sĩ..., trong đó có GS Đàm Thanh Sơn (Đại học Chicago, Mỹ), chủ nhân Huy chương Dirac năm 2018.

Theo kế hoạch, ngày 21.7, ông sẽ đến Gia Lai tham gia các hoạt động của chương trình. Chiều 23.7, GS Đàm Thanh Sơn sẽ có buổi nói chuyện khoa học đại chúng tại ICISE dành cho học sinh chuyên vật lý, toán; sinh viên và những người yêu khoa học.

Khát vọng xây dựng ICISE thành "Ngôi nhà của những cuộc gặp gỡ"

GS Trần Thanh Vân, Chủ tịch Hội Gặp gỡ Việt Nam, bày tỏ niềm vui trước việc GS Đàm Thanh Sơn sắp trở lại ICISE. Theo ông, GS Đàm Thanh Sơn là người bạn thân thiết đã đồng hành cùng Hội Gặp gỡ Việt Nam từ hội nghị đầu tiên năm 1993.

Theo GS Trần Thanh Vân, Trường học nâng cao về vật liệu tô pô lượng tử không chỉ là khóa đào tạo chuyên môn mà còn góp phần hình thành mạng lưới hợp tác khoa học quốc tế, kết nối Việt Nam với cộng đồng nghiên cứu toàn cầu, đặc biệt ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Điều những người sáng lập ICISE tâm huyết nhất là xây dựng trung tâm thành "Maison des Rencontres" (Ngôi nhà của những cuộc gặp gỡ), nơi các nhà khoa học trẻ được gặp gỡ những nhà khoa học hàng đầu thế giới, trao đổi ý tưởng, học hỏi phương pháp nghiên cứu tiên tiến và mở rộng chân trời tri thức. Theo ông, chính những cuộc gặp gỡ ấy sẽ nuôi dưỡng sáng tạo và mở ra các hợp tác khoa học lâu dài.

GS Trần Thanh Vân nói về khát vọng xây dựng ICISE thành "Ngôi nhà của những cuộc gặp gỡ", nơi các nhà khoa học trẻ được gặp gỡ những nhà khoa học hàng đầu thế giới ẢNH: ICISE

GS Trần Thanh Vân cho biết việc Chính phủ Việt Nam xác định khoa học lượng tử là một trong những ưu tiên chiến lược quốc gia, đồng thời hỗ trợ phát triển Trung tâm Khoa học lượng tử tại ICISE, một trong 10 sáng kiến khoa học chiến lược của đất nước, đang mở ra cơ hội phát triển mới cho trung tâm.

Ông kỳ vọng TS Nguyễn Xuân Dũng, Viện Nghiên cứu khoa học và giáo dục liên ngành (IFIRSE, thuộc ICISE), sẽ giữ vai trò nòng cốt trong dự án này, đồng thời mong muốn ngày càng nhiều nhà khoa học quốc tế, trong đó có GS Đàm Thanh Sơn, tiếp tục trở lại ICISE để cùng xây dựng nơi đây thành mái nhà của khoa học, sáng tạo và tình hữu nghị quốc tế.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Lâm Hải Giang chào đón các nhà khoa học, học viên tham dự Trường học nâng cao về vật liệu tô pô lượng tử lần thứ 2 ẢNH: ICISE

Phó chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Lâm Hải Giang cho rằng giá trị lớn nhất của một trường học khoa học không chỉ nằm ở những bài giảng chuyên sâu mà còn ở khả năng kết nối những con người cùng chung khát vọng khám phá và hình thành các hướng hợp tác bền vững. Theo ông, việc lựa chọn vật liệu tô pô lượng tử làm chủ đề của trường học năm nay thể hiện tầm nhìn hướng tới một trong những lĩnh vực tiên phong của khoa học hiện đại.

"Đầu tư cho khoa học cơ bản cũng chính là đầu tư cho tương lai phát triển của mỗi quốc gia", ông Lâm Hải Giang nhấn mạnh.