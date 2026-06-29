GS-TS-BS Nguyễn Đình Hối, Giám đốc đầu tiên Bệnh viện ĐH Y dược TP.HCM, qua đời

NGND-GS-TS-BS Nguyễn Đình Hối, nguyên Hiệu trưởng ĐH Y dược TP.HCM, Giám đốc đầu tiên Bệnh viện ĐH Y dược TP.HCM, vừa qua đời sáng nay ảnh: ntcc

Sự mất mát lớn đối với ngành y tế Việt Nam

Sáng nay (29.6), Trường ĐH Y dược TP.HCM và Bệnh viện ĐH Y dược TP.HCM thông báo tin NGND-GS-TS-BS Nguyễn Đình Hối, nguyên Hiệu trưởng ĐH Y dược TP.HCM, Giám đốc đầu tiên Bệnh viện ĐH Y dược TP.HCM, qua đời.

Sau một thời gian lâm bệnh, mặc dù đã được tập thể thầy thuốc của Bệnh viện ĐH Y dược TP.HCM tận tình chăm sóc, gia đình hết lòng quan tâm, nhưng do tuổi cao sức yếu, ông đã từ trần đã qua đời lúc 2 giờ 3 phút hôm nay (29.6), hưởng thọ 92 tuổi.

Sự ra đi của ông là mất mát lớn đối với ngành y tế Việt Nam, Trường ĐH Y dược TP.HCM, Bệnh viện ĐH Y dược TP.HCM cùng nhiều thế hệ học trò, đồng nghiệp và người bệnh.

NGND-GS-TS-BS Nguyễn Đình Hối là nhà khoa học tài năng, người thầy lỗi lạc đã cống hiến trọn đời mình cho sự nghiệp giáo dục và y học Việt Nam. Đồng thời, ông còn là nhà quản trị có tầm nhìn vượt thời gian, người đặt nền móng cho mô hình trường-viện đầu tiên tại Việt Nam và cho sự hình thành, phát triển của Bệnh viện ĐH Y dược TP.HCM hôm nay.

Trong suốt cuộc đời cống hiến, ông đã để lại những dấu ấn sâu sắc trong công tác khám chữa bệnh, đào tạo, nghiên cứu khoa học và xây dựng môi trường y khoa nhân văn, chuẩn mực. Không chỉ là người thầy của nhiều thế hệ cán bộ y tế, học viên và sinh viên ngành y, ông còn truyền lại những giá trị quý báu về y đức, tinh thần phụng sự và trách nhiệm của người thầy thuốc đối với cộng đồng.

Di sản mà NGND-GS-TS-BS Nguyễn Đình Hối để lại không chỉ là những công trình khoa học, giáo trình hay thành tựu chuyên môn, mà sâu sắc hơn là một hệ giá trị bền vững về trí tuệ, lòng nhân ái và tinh thần tận hiến cho ngành y, tiếp tục được các thế hệ viên chức, người lao động của nhà trường và bệnh viện kế thừa, phát huy.

Người được vinh danh và trao giải Thành tựu trọn đời

NGND-GS-TS-BS Nguyễn Đình Hối sinh năm 1936 tại Thanh Hóa. Sau khi tốt nghiệp tại Trường ĐH Y Hà Nội năm 1960, GS Nguyễn Đình Hối giảng dạy tại ĐH Y Hà Nội và Bệnh viện Việt Đức. Từ năm 1993 đến năm 2007, ông được bổ nhiệm làm Hiệu trưởng Trường ĐH Y dược TP.HCM.

GS Nguyễn Đình Hối là người tiên phong đặt nền móng mô hình trường - viện tại Việt Nam, ông đặc biệt chú trọng quản trị nhân lực, đào tạo sau ĐH, đào tạo chuyên khoa sâu, đề cao y đức, qua đó đưa Bệnh viện ĐH Y dược TP.HCM trở thành trung tâm y tế kết hợp giảng dạy - nghiên cứu - điều trị uy tín, đồng thời tạo ảnh hưởng sâu rộng đến sự phát triển của ngành y Việt Nam.

GS Nguyễn Đình Hối có nhiều đóng góp nổi bật trong các hội đồng, hội nghề nghiệp. Ông từng là Chủ tịch Hội đồng Khoa học kỹ thuật Bộ Y tế, Chủ tịch Hội đồng Hiệu trưởng các trường ĐH y dược, Chủ tịch Hội đồng Chức danh Giáo sư ngành y học Việt Nam, Chủ tịch Hội Phẫu thuật nội soi - Nội soi Việt Nam, Phó chủ tịch Hội Ngoại khoa Việt Nam, Phó chủ tịch Hội Khoa học tiêu hóa Việt Nam.

Những đóng góp to lớn của GS Nguyễn Đình Hối đã được ghi nhận bằng nhiều phần thưởng cao quý: Danh hiệu Nhà giáo Nhân dân năm 1996, Giải thưởng Tôn Thất Tùng năm 2004, Giải thưởng Khoa học sáng tạo công nghệ năm 2006 vì những đóng góp to lớn vào sự phát triển của ngành y học Việt Nam.

Tháng 9.2025, tại lễ bế mạc Hội nghị Quản lý bệnh viện châu Á lần thứ 24 năm 2025 do Bộ Y tế phối hợp với Hiệp hội quản lý Bệnh viện châu Á tổ chức, Ban tổ chức đã trao Giải thưởng Thành tựu trọn đời cho NGND-GS-TS-BS Nguyễn Đình Hối. Đây là giải thưởng uy tín của hội nghị, sự ghi nhận của Bộ Y tế và Hiệp Hội Quản lý bệnh viện châu Á đặc biệt dành cho những người có cống hiến quan trọng đối với y tế khu vực châu Á. Hội đồng xét giải đã nhất trí bầu chọn GS-TS-BS Nguyễn Đình Hối theo đề nghị của Bộ Y tế.