Ngày 27.11, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (Bộ GD-ĐT) Hoàng Minh Sơn ký Quyết định số 3436/QĐ-BGDĐT bổ nhiệm GS-TS Trần Ngọc Hải giữ chức vụ Giám đốc ĐH Cần Thơ. Quyết định có hiệu lực từ ngày ký, thời hạn giữ chức vụ là 5 năm.

Việc bổ nhiệm được thực hiện theo Kết luận số 207-KL/ĐU ngày 26.11 của tập thể Thường trực Đảng ủy Bộ GD-ĐT và theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ. Trước đó, từ tháng 9.2026, GS-TS Trần Ngọc Hải đã giữ cương vị Phó bí thư Đảng ủy, quyền Giám đốc ĐH Cần Thơ.

GS-TS Trần Ngọc Hải chính thức được bổ nhiệm Giám đốc Đại học Cần Thơ ẢNH: CTU

GS-TS Trần Ngọc Hải sinh ngày 22.12.1969, quê ở xã Tầm Vu, tỉnh Tây Ninh, có trình độ lý luận chính trị cao cấp. Ông về giảng dạy tại Khoa Thủy sản, Trường ĐH Cần Thơ từ năm 1992, ngay sau khi tốt nghiệp đại học. Trong những năm công tác, ông học thạc sĩ tại Trường ĐH Putra Malaysia (1995 - 1997), sau đó làm nghiên cứu sinh tại Viện Công nghệ châu Á ở Thái Lan (2002 - 2005).

Năm 2009, ông được công nhận chức danh phó giáo sư, đến năm 2018 được công nhận chức danh giáo sư ngành thủy sản. Ở Khoa Thủy sản, ông từng là Bí thư Đảng ủy khoa và Phó trưởng khoa. Tháng 3.2021, ông được bổ nhiệm Phó hiệu trưởng Trường ĐH Cần Thơ, từ tháng 4.2024 trở thành Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy trường. Khi trường chuyển đổi mô hình tổ chức thành ĐH Cần Thơ, ông tiếp tục giữ chức Phó giám đốc trước khi được giao quyền Giám đốc.

Trên các vị trí quản lý, ông đã kinh qua nhiều mảng như đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, hợp tác quốc tế, phát triển nguồn lực và phục vụ cộng đồng, trong đó chú trọng kết nối nhà trường với địa phương, doanh nghiệp và các viện, trường. Song song với công việc quản lý, ông vẫn nghiên cứu và đào tạo nhân lực về nuôi trồng thủy sản. Đây là lĩnh vực thế mạnh của ĐH Cần Thơ, đồng thời là ngành kinh tế mũi nhọn của Đồng bằng sông Cửu Long.

Theo định hướng nhà trường đề ra, trong nhiệm kỳ mới Giám đốc ĐH Cần Thơ cùng tập thể lãnh đạo sẽ tiếp tục đưa trường trở thành trung tâm đào tạo nhân lực chất lượng cao và đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ, kể cả ở những lĩnh vực chiến lược bên cạnh các ngành mạnh truyền thống. ĐH Cần Thơ cũng được xác định giữ vai trò dẫn dắt mạng lưới các cơ sở giáo dục đại học vùng Đồng bằng sông Cửu Long.