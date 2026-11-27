Ngày 27.11, UBND thành phố Cần Thơ phối hợp Đại học Cần Thơ tổ chức diễn đàn quốc tế SDMD lần thứ 3 năm 2026, với chủ đề "Công nghệ chiến lược và ứng dụng thực tiễn: Động lực phát triển bền vững vùng Đồng bằng sông Cửu Long".

Phát biểu tại diễn đàn, ông Trương Cảnh Tuyên, Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ, cho biết Đồng bằng sông Cửu Long có vị trí đặc biệt quan trọng trong chiến lược phát triển đất nước. Đây là vùng sản xuất nông nghiệp trọng điểm, đóng góp hơn 50% sản lượng lúa, 65% thủy sản và 70% trái cây cho cả nước.

Ông Trương Cảnh Tuyên, Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ, phát biểu tại diễn đàn SDMD về vùng Đồng bằng sông Cửu Long ẢNH: THANH DUY

Tuy nhiên, vùng đang đang đối mặt với nhiều thách thức từ biến đổi khí hậu và đòi hỏi sự đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, sức cạnh tranh của nền kinh tế. Trước tình hình này, một trong những nhiệm vụ cần thiết mà vùng cần phải tập trung phát triển là đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao và tăng cường hợp tác quốc tế để làm chủ công nghệ chiến lược.

"Vùng cần đội ngũ chuyên gia, kỹ sư về trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, công nghệ sinh học, tự động hóa và các lĩnh vực công nghệ mới", ông Trương Cảnh Tuyên nêu những lĩnh vực nên ưu tiên hàng đầu và mong muốn các viện, trường, doanh nghiệp, các đối tác quốc tế tăng cường hợp tác đào tạo, trao đổi chuyên gia, chuyển giao tri thức - công nghệ, gắn đào tạo với nhu cầu thực tiễn.

Vùng Đồng bằng sông Cửu Long đang tồn tại nhiều điểm nghẽn về kinh tế ẢNH: THANH DUY

Liên quan đến đề xuất trên, PGS-TS Nguyễn Thái Nghe, Phó hiệu trưởng Trường Công nghệ thông tin và Truyền thông (Đại học Cần Thơ), cho biết việc phát triển kinh tế tại vùng Đồng bằng sông Cửu Long đang tồn tại nhiều điểm nghẽn lớn, như: chế biến sâu, logistics, liên kết chuỗi còn yếu; dữ liệu cấp vùng còn phân tán; dịch vụ xã hội (y tế, giáo dục, văn hóa, du lịch còn chênh lệch), sức hút đầu tư giảm và thiếu hụt nhân lực công nghệ chiến lược, công nghệ cao.

Nói sâu hơn về nguồn nhân lực, đại biểu này nêu lên thực trạng đáng suy ngẫm là có gần 1,7 triệu người dân rời khỏi vùng Đồng bằng sông Cửu Long trong gần 10 năm qua. Một trong những nguyên nhân được chỉ ra là do vùng không có "đất dụng võ".

"Chúng ta đã có các trường đại học đào tạo tốt, nhưng không có chỗ để giữ chân người tài. Vùng chưa có đủ doanh nghiệp lớn để thu hút người ở lại làm việc. Nên khi học ra trường, họ chưa tìm được việc làm phù hợp nên buộc phải rời đi", PGS-TS Nguyễn Thái Nghe nói.

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Sở, ngành không có bấy nhiêu người hiểu về khoa học, công nghệ

Trong khi đó, liên quan việc đồng hành cùng doanh nghiệp công nghệ phát triển, ông Nguyễn Phước Thiện, Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp, cho biết địa phương cũng đang gặp "điểm nghẽn" về giải ngân vốn đầu tư công khi thực hiện Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Ông Nguyễn Phước Thiện, Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp, phát biểu tại diễn đàn ẢNH: THANH DUY

Ông Thiện nêu thực trạng: "Nói thật, anh em chuyên môn của sở, ngành và các địa phương, không có bao nhiêu người hiểu về khoa học công nghệ, không biết nó đang nằm ở mức độ nào và ứng dụng vào thì giúp được gì cho ngành. Nên khi có những doanh nghiệp, trường đại học đề xuất đưa ứng dụng khoa học công nghệ vào thì anh em cũng rất là lúng túng".

Trước thực trạng trên, Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp đề xuất Bộ Khoa học và Công nghệ nên có những chương trình đào tạo hoặc cập nhật kiến thức cho các sở ngành trong cơ quan nhà nước hiểu hơn. Cần thiết bắt đầu với những điều nền tảng như chuyển đổi số là gì, khoa học công nghệ là gì và kể cả đổi mới sáng tạo là gì...

Ông Thiện giải thích thêm: "Chuyển đổi số, khoa học công nghệ là cả một tư duy, chứ không phải chúng ta vô nói là có thể làm được. Khi chúng ta hiểu được nội dung thì mới có thể đẩy nhanh quá trình hỗ trợ doanh nghiệp và đẩy nhanh quá trình thực hiện Nghị quyết 57 trong thời gian tới".