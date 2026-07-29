Ngày 29.7, tiến

sĩ Anne Aly, Bộ trưởng Phát triển quốc tế, Bộ trưởng Doanh nghiệp nhỏ kiêm Bộ trưởng các

vấn đề đa

văn hóa

, cùng ông Trương Cảnh Tuyên, Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ, tham dự lễ ra mắt "Không gian Úc" tại Đại học Cần Thơ.

Sự kiện đánh dấu một cột mốc quan trọng trong quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa Úc và Việt Nam; đồng thời khẳng định sự cam kết mạnh mẽ của hai quốc gia trong việc giải quyết những vấn đề thách thức của thời đại.

Tiến sĩ Anne Aly chia sẻ tại lễ ra mắt "Không gian Úc" tại đại học Cần Thơ ẢNH: THANH DUY

"Không gian Úc" là sáng kiến đầu tiên nằm trong khuôn khổ chương trình Aus4Adaptation, có tổng trị giá 75 triệu AUD. Đây là dự án trọng điểm nhằm giúp Việt Nam tăng tốc quá trình thích ứng với biến đổi khí hậu và củng cố khả năng chống chịu cho vùng ĐBSCL trong suốt thập kỷ tới.

Không chỉ hướng tới tương lai, "Không gian Úc" còn là một "cuốn phim tư liệu" sống động ghi lại chặng đường hơn 20 năm hợp tác phát triển bền bỉ của quốc gia này tại vùng đất chín Rồng. Tính từ năm 2000 đến nay, quốc gia xứ sở chuột túi đã đầu tư hơn 650 triệu AUD cho hàng loạt dự án thiết thực tại đây.

Trong ký ức của người dân miền sông nước Cửu Long, dấu ấn Úc hiện diện đầy ấn tượng qua những công trình hạ tầng giao thông mang tính lịch sử như cầu Mỹ Thuận hay cầu Cao Lãnh, những nhịp cầu đã góp phần quan trọng mở ra không gian phát triển kinh tế cho toàn vùng.

Bên cạnh đó, nước Úc còn để lại dấu ấn đậm nét qua các tổ chức, chương trình, dự án, sáng kiến có ý nghĩa như MAP, TRVC, ACIAR, CSIRO, BPP… Đây là những minh chứng rõ nét về việc Chính phủ Úc đã đồng hành mạnh mẽ cùng Việt Nam trong việc giải quyết những vấn đề cấp thiết về môi trường, nông nghiệp, an ninh nguồn nước, đổi mới sáng tạo và phát triển kinh tế bao trùm tại ĐBSCL.

Tọa lạc tại Đại học Cần Thơ - trung tâm đào tạo, nghiên cứu và đổi mới sáng tạo hàng đầu vùng ĐBSCL - "Không gian Úc" mang trên mình một sứ mệnh đặc biệt. Nơi đây không đơn thuần là không gian trưng bày, mà được định vị trở thành một "trạm kết nối" chuyên biệt cho đối thoại đa phương, học tập và hợp tác liên ngành giữa các chuyên gia, nhà khoa học, sinh viên, các nhà hoạch định chính sách của hai nước.

Điều kỳ vọng bậc nhất từ không gian này là những bằng chứng khoa học và tri thức chuyên môn tiên tiến sẽ chuyển hóa thành các giải pháp ứng dụng thực tiễn, có thể chuyển giao trực tiếp cho cộng đồng dân cư trên khắp đồng bằng.