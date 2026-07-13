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Thời sự Dân sinh

CSGT cứu sống người đàn ông nhảy cầu Mỹ Thuận tự tử

Nam Long
Nam Long
Trong lúc tuần tra, phát hiện người đàn ông nhảy cầu Mỹ Thuận tự tử, lực lượng CSGT Công an tỉnh Vĩnh Long đã kịp thời cứu sống.

Ngày 13.7, tin từ Phòng CSGT Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết đơn vị vừa cứu sống người đàn ông nhảy cầu Mỹ Thuận tự tử.

CSGT cứu sống người đàn ông nhảy cầu Mỹ Thuận tự tử- Ảnh 1.

Nạn nhân được lực lượng CSGT đưa vào bờ an toàn

ẢNH: NAM LONG

Theo đó, lúc 5 giờ 35 phút cùng ngày, Đội Cảnh sát đường thủy thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Vĩnh Long thực hiện tuần tra kiểm soát trên tuyến sông Tiền. Khi đến khu vực cầu Mỹ Thuận, tổ công tác phát hiện một người đàn ông nhảy cầu Mỹ Thuận xuống sông tự tử.

Lập tức, tổ công tác tiếp cận hiện trường, cứu người đàn ông và đưa lên ca nô CSGT an toàn. Sau đó, người này được đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Được biết, người nhảy cầu Mỹ Thuận tự tử là ông N.V.C (61 tuổi, ở xã An Lạc Thôn, thành phố Cần Thơ). Hiện tại, sức khỏe ông C. tạm ổn định, công an địa phương đang liên hệ để bàn giao cho gia đình.


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Tự tử cầu mỹ thuận CSGT Vĩnh Long

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