Nam sinh bị bạo lực học đường tự vẫn ở Lâm Đồng: Phục hồi kỳ diệu

Ngày 8.7, bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Minh Tiến, Phó giám đốc Bệnh viện Nhi đồng thành phố (TP.HCM), cho biết sau gần 2 tháng điều trị, nam học sinh Đ.M.H (14 tuổi, ở Lâm Đồng) đã hồi phục kỳ diệu. Đây là nam sinh bị bạo lực học đường dẫn đến hành động treo cổ tự vẫn, nguy kịch.

Nhập viện hôn mê

Bệnh sử ghi nhận, sáng 15.5 khi đi thi về, Đ.M.H gặp mẹ lúc 11 giờ. Sau đó 10 phút, gia đình phát hiện em treo cổ, tím tái trong phòng ngủ. Người nhà tự ép tim, thổi ngạt, nhanh chóng đưa em tới bệnh viện địa phương, tiếp tục xoa bóp tim ngoài lồng ngực, đặt nội khí quản giúp thở. Lúc này em co giật, trợn mắt, được truyền thuốc chống co giật, an thần, chống phù não và chuyển đến Bệnh viện Nhi đồng thành phố.

Qua khai thác tìm hiểu nguyên nhân, được biết Đ.M.H bị khủng hoảng tâm lý do bị một nhóm bạn trong trường bạo lực học đường, chặn đường đi học đòi đưa tiền mỗi ngày, hôm nào không đưa sẽ bị cộng dồn và phải đưa đủ số tiền. Trong thế bế tắc nghĩ quẩn, nam sinh tự tìm giải pháp nguy hiểm đến tính mạng của mình.

Khi được đưa vào Bệnh viện Nhi đồng thành phố, bé Đ.M.H trong tình trạng hôn mê, co giật, gồng cứng người, phải bóp bóng hỗ trợ thở. Nồng độ oxy trong máu giảm còn 89%. Tay chân lạnh, mạch và tim đập nhanh khoảng 144 lần/phút, huyết áp 100/60 mmHg. Khi khám, bác sĩ ghi nhận phổi có ran ẩm, bụng mềm, chưa phát hiện dấu xuất huyết dưới da hoặc niêm mạc. Vùng cổ có vết hằn do treo cổ, vùng cằm có xây xát.

Nam sinh lúc đến Bệnh viện Nhi đồng thành phố trong tình trạng hôn mê, nguy kịch ẢNH: BV

Kết quả xét nghiệm cho thấy bé bị thiếu oxy máu và rối loạn toan chuyển hóa. Hình ảnh chụp CT-Scanner ghi nhận não có dấu hiệu giảm đậm độ chất trắng vùng dưới vỏ hai bên, nghi ngờ tổn thương não do thiếu oxy; chưa ghi nhận xuất huyết não cấp. Cột sống cổ có bất thường vùng tủy cổ ngang mức đốt sống C2, chưa loại trừ tổn thương xuất huyết; chưa thấy gãy cột sống cổ hoặc trật khớp rõ ràng.

Sau khi hội chẩn với chuyên Khoa Ngoại thần kinh, bé được cố định cổ bằng nẹp và tiếp tục theo dõi, chưa cần can thiệp phẫu thuật.

Bé Đ.M.H được chẩn đoán ngạt do treo cổ ngày đầu; tổn thương não do thiếu oxy; trật xoay đốt sống cổ C1-C2.

Bệnh nhi được thở máy, dùng kháng sinh, thuốc chống co giật, thuốc chống phù não, điều chỉnh rối loạn điện giải và tình trạng toan kiềm, đồng thời cố định cột sống cổ. Bé tiếp tục được chụp MRI não và tủy cổ để đánh giá thêm tổn thương.

Trong quá trình điều trị, bé vẫn còn hôn mê, xuất hiện các cơn gồng giật liên tục. Các bác sĩ sử dụng thuốc chống co giật truyền tĩnh mạch, phối hợp thuốc giảm phù não. Đồng thời điều chỉnh điện giải, bổ sung canxi, magie, điều chỉnh rối loạn toan kiềm (tình trạng mất cân bằng các chỉ số pH, PaCO2 và HCO3 trong cơ thể). Bé được nuôi dưỡng qua đường tĩnh mạch và ống thông dạ dày, kết hợp vật lý trị liệu, xoay trở phòng loét do nằm lâu.

Phục hồi kỳ diệu

"Kết quả sau gần 2 tháng điều trị, tình trạng bệnh nhi cải thiện dần, cai được máy thở, thở khí trời, tri giác cải thiện dần, tỉnh táo, tiếp xúc được", bác sĩ Nguyễn Minh Tiến thông tin.

Cũng theo bác sĩ Nguyễn Minh Tiến, đây là trường hợp phục hồi kỳ diệu về trạng thái bình thường hầu như không di chứng. Em được các chuyên viên tâm lý thăm khám và hỗ trợ tích cực.

Sau gần 2 tháng điều trị, nam sinh đã phục hồi kỳ diệu ẢNH: BV

Bác sĩ Nguyễn Minh Tiến lưu ý phụ huynh dù lo toan công việc bận bịu, làm ăn mưu sinh cũng cần lưu ý dành thời gian đến con trẻ của mình. Gần gũi với trẻ để nắm bắt những biểu hiện tâm tư tình cảm của trẻ, những vấn đề tâm lý, những rắc rối trong sinh hoạt, giao lưu với bạn bè, môi trường xung quanh, trường lớp… để kịp thời hỗ trợ.

Đồng thời, giải quyết những vướng mắc, giải tỏa những tâm tư thầm kín, những khủng hoảng mà trẻ "không biết giãi bày cùng ai"…

"Phụ huynh cần phối hợp với nhà trường để được thông tin chia sẻ tình hình con trẻ để kịp thời có hướng giải quyết, can thiệp hợp lý, tránh được tình trạng đáng tiếc xảy ra trước khi quá muộn", bác sĩ Nguyễn Minh Tiến lưu ý.