TP.HCM sẵn sàng phát triển dư địa hợp tác với các địa phương của Úc

Ngày 12.9, Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang hội kiến Toàn quyền Úc Sam Mostyn và phu quân đang trong chuyến thăm cấp Nhà nước tại Việt Nam.

Ông Trần Lưu Quang chào mừng, đánh giá cao chuyến thăm và làm việc tại TP.HCM của Toàn quyền Úc và phu quân, coi đây là dấu mốc quan trọng, mở ra chương mới cho quan hệ hợp tác giữa TP.HCM và Úc, góp phần làm sâu sắc hơn tình hữu nghị và hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và Úc. Chúc mừng thành công của các cuộc hội kiến, hội đàm hiệu quả của Toàn quyền Úc với các lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước tại Hà Nội, ông Trần Lưu Quang cho biết TP.HCM với tư cách là trung tâm kinh tế phát triển năng động hàng đầu của Việt Nam sẽ là một trong những trọng điểm triển khai các kế hoạch hợp tác phát triển giữa 2 nước.

Bí thư Thành ủy Trần Lưu Quang bày tỏ mong muốn Úc tiếp tục hỗ trợ, hợp tác hiệu quả giúp TP.HCM tiếp tục phát triển năng động trong tương lai. TP.HCM hiện nay sau khi hợp nhất cùng Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ càng có thêm nhiều dư địa để tiếp tục phát triển quan hệ hợp tác với các địa phương của Úc. Trên nền tảng mối quan hệ tốt đẹp giữa hai nước, TP sẵn sàng nâng tầm quan hệ hợp tác với các địa phương của Úc, trước mắt là với 5 bang của Úc đã thiết lập quan hệ hữu nghị hợp tác với TP.HCM, góp phần vào sự phát triển chung của mối quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và Úc.

Trong thời gian thăm và làm việc tại TP.HCM, Toàn quyền Úc Sam Mostyn và phu quân cùng đoàn đại biểu cấp cao Úc đi thăm và giao lưu với sinh viên Trường ĐH Quốc tế RMIT Việt Nam - cơ sở Nam Sài Gòn; thăm Bệnh viện Quân y 175 và giao lưu với Lực lượng gìn giữ hòa bình của Việt Nam.