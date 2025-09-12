Tổng lãnh sự Trung Quốc tại TP.HCM: 'Tình hữu nghị hai nước ngày càng bền chặt'

Phát biểu tại buổi lễ, Tổng lãnh sự Trung Quốc tại TP.HCM Đường Lập nhấn mạnh những thành tựu phát triển của đất nước, vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc và quan hệ hợp tác toàn diện với Việt Nam.



Tổng lãnh sự Trung Quốc tại TP.HCM Đường Lập chia sẻ tại buổi lễ Ảnh: Ngọc Mai

Ông Đường Lập nhắc lại các cuộc trao đổi cấp cao giữa lãnh đạo Trung Quốc và Việt Nam trong thời gian gần đây diễn ra thường xuyên, phản ánh đầy đủ tính chiến lược và trình độ cao của quan hệ Trung - Việt. Hai bên dựa trên phương châm "16 chữ vàng" và tinh thần "4 tốt", xác định mục tiêu tổng thể "6 cái hơn", thúc đẩy không ngừng việc xây dựng cộng đồng chia sẻ tương lai Trung - Việt có ý nghĩa chiến lược.

Ông cho biết Trung Quốc tiếp tục duy trì vị trí là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam, đầu tư vào Việt Nam liên tục lập kỷ lục mới. Các dự án kết nối liên thông như đường sắt, đường cao tốc và cơ sở hạ tầng cửa khẩu đạt được tiến triển tích cực, với tỷ lệ khoa học công nghệ và bảo vệ, thân thiện với môi trường không ngừng tăng cao, hợp tác hai bên được không ngừng đi sâu theo hướng phát triển chất lượng cao. Giao lưu nhân dân giữa hai nước gắn bó chặt chẽ. Hai nước tăng cường học hỏi lẫn nhau, kiên định ủng hộ lẫn nhau đi theo con đường xã hội chủ nghĩa phù hợp với tình hình đất nước mình, không ngừng đạt được những thành tựu mới trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội.

Ông Nguyễn Lộc Hà, Phó chủ tịch UBND TP.HCM, đánh giá cao những thành tựu của Trung Quốc trong 76 năm qua Ảnh: Ngọc Mai

Là Tổng lãnh sự thứ 10 của Trung Quốc tại TP.HCM, ông Đường Lập bày tỏ sự hạnh phúc và may mắn khi được công tác tại một đất nước có tình hữu nghị đặc biệt "vừa là đồng chí, vừa là anh em" và cùng là nước xã hội chủ nghĩa do Đảng Cộng sản lãnh đạo, đặc biệt là tại một thành phố tươi đẹp mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh.

"Điều khiến tôi vô cùng hạnh phúc là, dù nhậm chức chưa đầy ba tháng, tôi đã cảm nhận đầy đủ sự hiếu khách, hiền lành của nhân dân Việt Nam và sức sống mạnh mẽ của xã hội Việt Nam". "Tình hữu nghị Trung - Việt ngày càng bền chặt, tương lai vẫn cần chung tay vun đắp. Là Tổng lãnh sự mới, tôi ý thức sâu sắc về trách nhiệm nặng nề và sứ mệnh vinh quang. Tôi sẽ nghiêm túc hoàn thành sứ mệnh, tăng cường trao đổi và học hỏi, dốc sức thúc đẩy giao lưu hữu nghị và hợp tác thực chất giữa Trung Quốc với khu vực phía Nam Việt Nam trên tất cả các lĩnh vực", tân Tổng lãnh sự Đường Lập nhấn mạnh.

Ông Nguyễn Ngọc Toàn, Phó chủ tịch T.Ư Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam, Tổng biên tập Báo Thanh Niên chúc mừng tân Tổng lãnh sự Trung Quốc tại TP.HCM Đường Lập Ảnh: Ngọc Mai

Cũng tại buổi lễ, ông Nguyễn Lộc Hà, Phó chủ tịch UBND TP.HCM, đánh giá cao những thành tựu của Trung Quốc trong 76 năm qua. Ông Hà cho hay trên cơ sở quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện, cộng đồng chia sẻ tương lai có ý nghĩa chiến lược giữa hai nước, TP.HCM luôn coi trọng và tích cực thúc đẩy mở rộng giao lưu hữu nghị, hợp tác cùng có lợi với các địa phương Trung Quốc.

TP.HCM cũng ghi nhận, đánh giá cao sự hợp tác chặt chẽ, hiệu quả của Tổng lãnh sự và các cán bộ, nhân viên Tổng lãnh sự quán Trung Quốc trong việc triển khai quan hệ song phương, tin rằng TPHCM sau sáp nhập tiếp tục là điểm đến ưa thích của nhiều nhà đầu tư Trung Quốc và hợp tác giữa hai bên sẽ tiếp tục được thúc đẩy mạnh mẽ, đặc biệt trong các lĩnh vực chiến lược như cơ sở hạ tầng, đô thị thông minh, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh.