Ngày 23.11.2026, tại thành phố Sejong, Bộ Khoa học và Công nghệ thông tin – Truyền thông Hàn Quốc đã tổ chức lễ trao Giải thưởng xuất sắc về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo ASEAN - Hàn Quốc lần thứ 8 (The 8th ASEAN-ROK Award for Excellence in Science, Technology and Innovation 2026).

TS Lê Văn Vẻ (ĐH Quốc gia Jeju, Hàn Quốc) được trao giải ASEAN-ROK STI Pioneer – nhà tiên phong về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo ASEAN – Hàn Quốc ảnh: Bộ Khoa học và Công nghệ thông tin Hàn Quốc

TS Lê Văn Vẻ (36 tuổi) đang làm việc và thực hiện các nghiên cứu tại ĐH Quốc gia Jeju, Hàn Quốc, được trao giải ASEAN-ROK STI Pioneer - nhà tiên phong về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo ASEAN - Hàn Quốc. Mỗi nhà khoa học được nhận phần thưởng trị giá 12.000 USD.

TS Lê Văn Vẻ tốt nghiệp ngành công nghệ sinh học tại Học viện Nông nghiệp Việt Nam, hoàn thành chương trình thạc sĩ tại ĐH Quốc gia Jeonbuk và tiến sĩ chuyên ngành công nghệ sinh học môi trường tại Viện Nghiên cứu sinh học và công nghệ sinh học, ĐH Khoa học và Công nghệ Hàn Quốc.

Trong quá trình học tập và nghiên cứu sinh tại Hàn Quốc (2022-2023), ông đã đạt được nhiều giải thưởng khoa học, tiêu biểu là giải thưởng của Hội Sinh học môi trường Hàn Quốc dành cho nhà khoa học trẻ xuất sắc. Ông từng thực hiện chương trình nghiên cứu sau tiến sĩ tại ĐH Auburn, Mỹ (2024). Từ tháng 3.2025, ông công tác tại ĐH Quốc gia Jeju với chức danh giáo sư nghiên cứu. Trong thời gian gần đây, TS Lê Văn Vẻ và các cộng sự của phòng thí nghiệm đã có những phối hợp nghiên cứu và đào tạo với GS-TS Nguyễn Ngọc Lâm (Khoa Khoa học sinh học-Nông nghiệp và Môi trường, Trường ĐH Sư phạm, ĐH Đà Nẵng).

TS Lê Văn Vẻ (thứ 4 từ trái vào) và GS Sang-Ah Lee (thứ 4 từ phải vào) cùng GS-TS Nguyễn Ngọc Lâm (giữa) ở Khoa Công nghệ sinh học, ĐH Quốc gia Jeju

ảnh: Khoa Công nghệ sinh học, ĐH Quốc gia Jeju

TS Lê Văn Vẻ cùng nhóm nghiên cứu đã và đang thực hiện các nghiên cứu chủ yếu về kiểm soát sinh học hiện tượng nở hoa của tảo có hại (HABs), ứng dụng vi sinh vật và vi tảo trong xử lý ô nhiễm môi trường nước, và giảm phát thải CO₂ và phát triển nông nghiệp bền vững.

Theo hồ sơ ResearchGate được tham khảo, ông có 64 công trình khoa học với hơn 700 lượt trích dẫn. Các kết quả nghiên cứu được công bố trên nhiều tạp chí quốc tế uy tín như Journal of Cleaner Production, Environmental Pollution, Bioresource Technology, Algal Research và Marine Pollution Bulletin. Đáng chú ý là những nghiên cứu sử dụng vi khuẩn có khả năng ức chế và tiêu diệt vi khuẩn lam Microcystis aeruginosa, mở ra triển vọng kiểm soát sinh học các hiện tượng nở hoa của vi khuẩn lam độc hại.

Được triển khai từ năm 2019, Giải thưởng xuất sắc về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo ASEAN - Hàn Quốc là giải thưởng khoa học quốc tế cấp khu vực, nhằm phát hiện và tôn vinh các nhà khoa học triển vọng, đồng thời thúc đẩy hợp tác nghiên cứu giữa Hàn Quốc và các quốc gia ASEAN. Các tiêu chí xét chọn chú trọng năng lực chuyên môn, chất lượng công bố khoa học, tính mới và sáng tạo trong nghiên cứu, năng lực lãnh đạo khoa học, triển vọng ứng dụng và khả năng phát triển hợp tác quốc tế. Với 2 nhà khoa học được lựa chọn trong tổng số 66 ứng viên năm 2026, tỷ lệ được trao giải chỉ khoảng 3%.



















