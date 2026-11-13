Thứ trưởng Bộ GD-ĐT: Không chạy theo số lượng khi công nhận nhóm nghiên cứu mạnh

Ngày 13.11, Bộ GD-ĐT tổ chức hội thảo trực tiếp kết hợp trực tuyến để lấy ý kiến góp ý cho dự thảo thông tư quy định về nhóm nghiên cứu tiềm năng và nhóm nghiên cứu mạnh trong cơ sở giáo dục đại học.



Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Phạm Quang Hưng ẢNH: QUÝ HIÊN

Báo cáo tại hội thảo, ông Vũ Thanh Bình, Phó cục trưởng Cục Khoa học công nghệ và Thông tin (Bộ GD-ĐT), đại diện ban soạn thảo, cho biết dự thảo thông tư được xây dựng nhằm thực hiện Nghị định 125/2026/NĐ-CP (quy định về hoạt động KH-CN và đổi mới sáng tạo trong cơ sở giáo dục đại học).

Qua khảo sát nhanh và thống kê sơ bộ từ ý kiến góp ý của các trường ĐH, nếu áp dụng theo mức điểm và tiêu chuẩn của dự thảo hiện tại, cả nước dự kiến có khoảng 60 nhóm nghiên cứu mạnh. Ví dụ: ĐH Bách khoa Hà Nội dự kiến có khoảng 13 nhóm, Học viện Nông nghiệp Việt Nam có khoảng 3 nhóm.

Dự thảo thông tư chỉ quy định tiêu chuẩn sàn tối thiểu cho 2 loại hình là nhóm nghiên cứu tiềm năng và nhóm nghiên cứu mạnh (các nhóm nghiên cứu thông thường thuộc quyền tự chủ thành lập của từng trường). Trên cơ sở mức sàn này, các trường đại học có thể quy định tiêu chuẩn cao hơn để ưu tiên đầu tư.

Gắn công nhận với cam kết đầu tư phát triển

Trước các ý kiến băn khoăn về điều kiện công nhận khá chặt chẽ, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Phạm Quang Hưng cho biết, quan điểm của bộ là số lượng nhóm nghiên cứu mạnh phải tinh gọn, thực chất để tập trung nguồn lực đầu tư.

"Đừng nghĩ thành lập thật nhiều nhóm nghiên cứu mạnh là thành tích. Chúng tôi nghĩ lập những nhóm nghiên cứu mạnh để trên cơ sở đó Nhà nước nhìn nhận, đánh giá và đầu tư. Nếu hạ tiêu chí xuống để có nhiều thì sẽ bị loãng", Thứ trưởng Phạm Quang Hưng nhấn mạnh.

Theo Thứ trưởng Bộ GD-ĐT, dự thảo thông tư sẽ được hoàn thiện theo hướng đảm bảo tính bao quát cho tất cả các ngành, không chọn lọc hay ưu tiên riêng một lĩnh vực nào.

Ban soạn thảo sẽ họp ngay trong tuần tới để phân tích, giải trình và tiếp thu các ý kiến đóng góp trước khi trình lãnh đạo bộ.

Về tiêu chuẩn, dự thảo sẽ thiết kế khoảng cách điểm hợp lý hơn giữa hai cấp độ nhóm nghiên cứu mạnh và nhóm nghiên cứu tiềm năng, đồng thời cân nhắc mở rộng dải điểm để giao quyền tự chủ cho các trường.

Đối với nhóm nghiên cứu tiềm năng, trọng tâm là đánh giá triển vọng, hướng nghiên cứu và năng lực tập hợp đội ngũ của trưởng nhóm. Cùng đó, sẽ rà soát lại các yêu cầu đầu vào để không tạo rào cản quá chặt đối với nhà khoa học trẻ cũng như các lĩnh vực khoa học mới nổi (như công nghệ lượng tử).

Dự thảo cũng sẽ bổ sung, làm rõ các sản phẩm đặc thù như báo cáo tư vấn phục vụ hoạch định chính sách, kết quả thử nghiệm lâm sàng và phác đồ điều trị trong ngành y dược, tác phẩm thuộc khối nghệ thuật và các nghiên cứu liên ngành.

Ban soạn thảo sẽ nghiên cứu phương án phân cấp các nội dung kỹ thuật này cho cơ sở giáo dục đại học tự quy định gắn với yêu cầu công khai, minh bạch. Đồng thời, làm rõ trách nhiệm của trường đại học khi công nhận, công nhận lại nhóm và cơ chế thu hút chuyên gia ngoài trường, chuyên gia quốc tế.

Đặc biệt, dự thảo sẽ bổ sung quy định cụ thể hơn để các cơ sở giáo dục đại học công khai, minh bạch cơ chế đầu tư và ưu đãi thực chất cho các nhóm nghiên cứu sau khi được công nhận, đồng thời quan tâm khuyến khích, ưu tiên các nhà khoa học nữ.