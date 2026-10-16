Đề xuất giảm thủ tục hành chính với hợp tác quốc tế trong nghiên cứu khoa học

Bộ GD-ĐT vừa công bố dự thảo thông tư quy định quản lý nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo hợp tác song phương do Bộ tài trợ, đặt hàng. Dự thảo nhằm thay thế Thông tư 56/2012/TT-BGDĐT với hàng loạt điểm mới nhằm cắt giảm thủ tục hành chính và tháo gỡ vướng mắc về cơ chế tài chính, đối tác cho các nhà khoa học.



Các nhà khoa học của ĐH Bách khoa Hà Nội và ĐH Quốc gia Sevastopol (Nga) thảo luận về hợp tác nghiên cứu trí tuệ nhân tạo ẢNH: DUY THÀNH

Một trong những thay đổi đáng chú ý nhất tại dự thảo là việc đẩy mạnh chuyển đổi số và cắt giảm tối đa thủ tục hành chính cho nhà khoa học.

Theo dự thảo, thay vì phải nộp nhiều bộ hồ sơ bản giấy kèm đĩa CD như quy định tại Thông tư 56 (ban hành năm 2012), hồ sơ đăng ký sẽ được nộp qua một trong các hình thức sau: trực tuyến qua nền tảng số quản lý về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo quốc gia; nộp trực tiếp; qua bưu chính. Hệ thống biểu mẫu đặc thù đi kèm cũng được tinh giản chỉ còn 6 mẫu (Thông tư 56 có 19 mẫu).

Đặc biệt, đối với các tài liệu bằng tiếng nước ngoài, tổ chức chủ trì được phép tự dịch sang tiếng Việt và chịu trách nhiệm về tính chính xác, không còn yêu cầu phải công chứng, chứng thực bản dịch hay hợp pháp hóa lãnh sự.

Trong quá trình triển khai, tổ chức chủ trì cũng không phải lập hồ sơ đề nghị cấp tiếp kinh phí riêng mà việc cấp kinh phí sẽ căn cứ trực tiếp vào kết quả đánh giá trong kỳ. Khi kết thúc nhiệm vụ, báo cáo ứng dụng và thương mại hóa kết quả nghiên cứu được cập nhật thẳng lên nền tảng số mà không cần gửi báo cáo văn bản giấy.

Đáng chú ý, đối với nhiệm vụ theo hình thức tài trợ, quyền quản lý, sử dụng và quyền sở hữu phần kết quả tương ứng với kinh phí ngân sách nhà nước được giao thẳng cho tổ chức chủ trì mà không phải thực hiện thủ tục giao quyền và bàn giao tài sản (trừ một số trường hợp đặc biệt theo quy định tại Nghị định 267/2025/NĐ-CP).

Nếu như Thông tư 56 yêu cầu cứng nhắc về tỷ lệ kinh phí đối ứng mà thiếu hướng dẫn chi tiết cho các nguồn lực phi tài chính, thì dự thảo mới đã mở ra cơ chế tính toán linh hoạt hơn cho phần đóng góp của đối tác nước ngoài. Ngoài đóng góp bằng tiền, các nguồn lực khác của đối tác ngoại như nhân lực, cơ sở vật chất, quyền sử dụng thiết bị, phòng thí nghiệm, dữ liệu, tài liệu và quyền sử dụng đối tượng sở hữu trí tuệ đều được phép quy đổi thành tiền theo đơn giá của đối tác hoặc giá thị trường tại nước sở tại.

Dự thảo cũng bổ sung nhiều quy định mới nhằm bảo vệ quyền lợi của phía Việt Nam trước các độ trễ hoặc sự cố từ phía nước ngoài.

Xin mời xem chi tiết dự thảo ở đây, so sánh với Thông tư 56 ở đây.