Phó thủ tướng Lê Tiến Châu: 'Không để hoạt động hợp tác mang tính hình thức'

Phó thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu phát biểu tại hội nghị ảnh: t.k

Phát biểu tại Hội nghị Kết nối đối tác khu vực công năm 2026, Phó thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu cho rằng Chính phủ, Đảng và Nhà nước đặt niềm tin rất lớn vào trí tuệ đội ngũ các nhà khoa học và các cơ sở giáo dục ĐH. Do đó, để tạo diễn biến thực chất trong đào tạo nhân lực chất lượng cao gắn với thúc đẩy phát triển khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo trong thời đại số, Phó thủ tướng lưu ý một số nhiệm vụ trọng tâm.

Với ĐH Kinh tế TP.HCM, Phó thủ tướng đề nghị nhà trường cần lựa chọn một số vấn đề lớn có nhu cầu thực tiễn và địa chỉ ứng dụng rõ ràng để tập trung nghiên cứu, làm đến cùng; hướng hoạt động hợp tác, nghiên cứu vào tháo gỡ các điểm nghẽn, giải quyết những bài toán cụ thể của TP.HCM, các địa phương và cả nước.

"Lưu ý không để hoạt động hợp tác mang tính hình thức, không mở rộng một cách dàn trải, chạy theo số lượng mô hình theo chương trình, đề tài hoặc các hoạt động khác. Mỗi nhiệm vụ phải xác định rõ vấn đề cần giải quyết, rõ sản phẩm đầu ra, rõ cơ quan sử dụng, kết quả và hiệu quả dự kiến. Những mô hình có kết quả tốt thì tổng kết, hoàn thiện để xem xét và nhân rộng. Những mô hình chưa thật sự hiệu quả phải đánh giá đúng nguyên nhân và kịp thời điều chỉnh. Đối với các mô hình, các công cụ mới đang được triển khai, cần xây dựng các tiêu chí đánh giá cụ thể. Kết quả cuối cùng phải được thể hiện bằng sản phẩm có khả năng ứng dụng, các chính sách và các giải pháp tiếp nhận những vấn đề thực tiễn cần giải quyết", Phó thủ tướng nhấn mạnh.

Phó thủ tướng và các đại biểu tham dự hội nghị ảnh: t.k

Đối với các cơ sở giáo dục ĐH nói chung, Phó thủ tướng cho rằng cần xác định rõ lĩnh vực có thế mạnh, tập trung xây dựng các nhóm nghiên cứu mạnh, liên ngành, tăng cường liên kết giữa các trường, các viện nghiên cứu, các doanh nghiệp và đội ngũ chuyên gia. Đánh giá hoạt động nghiên cứu không chỉ bằng số lượng đề tài, công bố khoa học mà phải coi trọng chất lượng sản phẩm, khả năng chuyển giao, mức độ ứng dụng và tác động thực tế.

Với Bộ GD-ĐT, trên cơ sở các mô hình, cách làm phong phú của ĐH Kinh tế TP.HCM và các cơ sở giáo dục ĐH khác, khẩn trương hoàn thiện đề án, thúc đẩy hiệu quả mô hình hợp tác nhà nước, nhà trường và doanh nghiệp, tập trung vào cách xác định và công khai các bài toán thực tiễn, lựa chọn trường, lựa chọn nhóm nghiên cứu phù hợp, lựa chọn cơ chế đặt hàng và huy động nguồn lực, chia sẻ dữ liệu, phối hợp tổ chức nghiên cứu, tiếp nhận, chuyển giao, sử dụng kết quả một cách có hiệu quả. Đồng thời, nghiên cứu hoàn thiện cơ chế đánh giá hoạt động khoa học công nghệ trong các cơ sở giáo dục ĐH theo hướng coi trọng hơn sản phẩm, khả năng chuyển giao, mức độ ứng dụng và tác động kinh tế xã hội bên cạnh các tiêu chí học thuật.

Trong khi đó, Bộ Khoa học và Công nghệ cần phối hợp với Bộ GD-ĐT, Bộ Tài chính và các cơ quan có liên quan rà soát các quy định hiện hành, đảm bảo hình thành một quy trình thông suốt từ bài toán thực tiễn, từ nhiệm vụ khoa học, lựa chọn các đơn vị thực hiện, bố trí nguồn lực, tổ chức nghiên cứu, tiếp nhận, ứng dụng và đánh giá kết quả.

Với các bộ ngành và các địa phương, Phó thủ tướng đề nghị cần chủ động rà soát, lựa chọn một số vấn đề lớn hoặc vấn đề khó, những điểm nghẽn, nút thắt từ thực tiễn để từ đó huy động trí tuệ của các trường đại học, các viện nghiên cứu và đội ngũ chuyên gia, nhà khoa học để nghiên cứu, đề xuất các giải pháp.

"Về phía Chính phủ, chúng tôi cam kết sẽ tiếp tục hoàn thiện thể chế, tháo gỡ các điểm nghẽn, nút thắt về tự chủ ĐH, về cơ chế tài chính cho khoa học công nghệ và chia sẻ dữ liệu, tạo môi trường thuận lợi nhất để các cơ sở giáo dục đại học và đội ngũ các chuyên gia, nhà khoa học phát huy tiềm năng, đóng góp thực chất và hiệu quả cho đất nước", Phó thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu nói thêm.