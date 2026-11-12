Đào tạo nghiệp vụ báo chí thích ứng chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo

Thu hẹp khoảng cách kỹ năng số

Ngày 12.11, tại phường Xuân Hương - Đà Lạt (Lâm Đồng), Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí (VJTC), Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức tọa đàm "Nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng nhân lực báo chí đáp ứng yêu cầu thực tiễn".

Ông Trần Trọng Dũng, Phó chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, chủ trì buổi tọa đàm ẢNH: LÂM VIÊN

Ông Trần Trọng Dũng, Phó chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, cho biết đây là hoạt động mở đầu chuỗi tọa đàm chuyên sâu được tổ chức tại 3 miền Bắc - Trung - Nam. Hoạt động nhằm đánh giá thực trạng, nhận diện nhu cầu và đề xuất giải pháp đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí trong bối cảnh chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo (AI) phát triển mạnh mẽ.

Theo ông Dũng, chuyển đổi số và sự bùng nổ của AI đang làm thay đổi sâu sắc hoạt động báo chí, từ quy trình sản xuất, xử lý, phân phối thông tin đến phương thức quản trị tòa soạn. Điều này đòi hỏi phóng viên, biên tập viên và cán bộ quản lý báo chí không chỉ vững chuyên môn, nghiệp vụ mà còn phải làm chủ công nghệ, thành thạo kỹ năng số và thích ứng với môi trường truyền thông đa nền tảng.

Thực tiễn đào tạo, bồi dưỡng thời gian qua cho thấy bên cạnh yêu cầu cập nhật kiến thức và kỹ năng mới, vấn đề đáng quan tâm là hiệu quả ứng dụng sau đào tạo. Làm thế nào để học viên vận dụng ngay những kiến thức được trang bị vào công việc tại tòa soạn; chương trình bồi dưỡng đáp ứng đúng nhu cầu của từng cơ quan báo chí và từng nhóm học viên là những vấn đề cần được giải quyết.

Nhiều lãnh đạo ban tuyên giáo các tỉnh, các cơ quan báo chí khu vực miền Trung, các phóng viên tham dự tọa đàm "Nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng nhân lực báo chí đáp ứng yêu cầu thực tiễn" ẢNH: LÂM VIÊN

Đổi mới đào tạo nghiệp vụ báo chí theo hướng thực chiến

Tại tọa đàm, các đại biểu tập trung trao đổi về khoảng cách kỹ năng số của đội ngũ phóng viên, biên tập viên; khả năng ứng dụng AI, tự động hóa, báo chí dữ liệu và quản trị rủi ro trên không gian mạng. Qua đó, nhận diện những yêu cầu mới về năng lực chuyên môn cũng như chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp trong môi trường truyền thông số.

Một nội dung trọng tâm khác là đổi mới chương trình và phương pháp bồi dưỡng nghiệp vụ theo hướng linh hoạt, chuyên sâu, sát với nhu cầu thực tế. Trong đó, chú trọng tích hợp các công cụ số và AI vào giảng dạy, tăng cường đào tạo thực hành, thực chiến kết hợp kiến thức lý thuyết với thao tác nghiệp vụ và yêu cầu công việc tại tòa soạn.

Các đại biểu cũng đề xuất tăng cường liên kết giữa Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí với các cơ quan báo chí, Hội Nhà báo các cấp và cơ sở đào tạo. Việc phối hợp xây dựng chương trình theo nhu cầu từng đơn vị, phát triển mô hình bồi dưỡng tại chỗ, biên soạn tài liệu và sổ tay thực hành được xem là giải pháp giúp học viên duy trì, nâng cao khả năng ứng dụng kiến thức sau khóa học.

Buổi tọa đàm gắn với thực tiễn tác nghiệp của đội ngũ người làm báo, đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn mới ẢNH: LÂM VIÊN

Thông qua các tham luận và thảo luận, Ban tổ chức kỳ vọng tiếp nhận những ý kiến thiết thực từ các nhà quản lý, lãnh đạo cơ quan báo chí, giảng viên và người làm báo. Đây sẽ là cơ sở để Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí tiếp tục hoàn thiện chương trình, tài liệu và phương pháp đào tạo theo hướng hiệu quả, gắn với thực tiễn tác nghiệp, góp phần xây dựng đội ngũ người làm báo bản lĩnh, chuyên nghiệp, đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn mới.