Báo chí và tinh thần trách nhiệm trong công cuộc đổi mới sau sáp nhập

Ngày 21.11, tại P.Lâm Viên - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức hội nghị toàn quốc với chủ đề "Nâng cao chất lượng, hiệu quả hỗ trợ hoạt động báo chí và công tác hội trong bối cảnh sáp nhập, hợp nhất".

Hội nghị có hơn 200 đại biểu tham dự, do Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Lê Quốc Minh chủ trì. Lãnh đạo Ban Tuyên giáo và Dân vận T.Ư, lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng cùng tham dự.

Ông Lê Quốc Minh, Ủy viên T.Ư Đảng, Tổng biên tập Báo Nhân Dân, Phó trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận T.Ư, Chủ tịch hội Nhà báo Việt Nam, phát biểu khai mạc hội nghị ẢNH: T.B

Phát biểu khai mạc, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Lê Quốc Minh cho biết bối cảnh hội nghị diễn ra khi miền Trung - Tây nguyên đang trải qua trận mưa lũ lớn, gây thiệt hại nặng.

Ông Minh nhấn mạnh, hình ảnh lực lượng báo chí có mặt sớm, hỗ trợ đưa tin về cứu hộ mấy ngày qua, là điểm nhấn cho thấy tinh thần trách nhiệm của nhà báo. Việc tổ chức hội nghị ngay tại Lâm Đồng, nơi chịu thiệt hại nặng, thể hiện sự đồng hành của báo chí với địa phương.

Ông Lê Quốc Minh cho biết, tiến trình chung của cả nước khi toàn Đảng đang tổng kết Nghị quyết Đại hội XIII và chuẩn bị hướng tới Đại hội XIV.

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm của giai đoạn hiện nay là sáp nhập đơn vị hành chính để tinh gọn bộ máy. Theo Ông Lê Quốc Minh, báo chí và tổ chức Hội Nhà báo Việt Nam phải góp phần vào tiến trình này bằng việc thay đổi cách làm, tổ chức lại hoạt động cho phù hợp.

Hội nghị hướng đến bốn mục tiêu chính. Thứ nhất là tạo diễn đàn để các cơ quan báo chí chia sẻ kinh nghiệm về chuyển đổi số, quản trị tòa soạn, phát triển nội dung. Mục tiêu thứ hai là đánh giá việc thực hiện chương trình hỗ trợ tác phẩm báo chí chất lượng cao. Mục tiêu thứ ba là nhận diện đầy đủ thực trạng hoạt động của các cấp hội trong bối cảnh sáp nhập. Mục tiêu cuối cùng là đề xuất giải pháp nhằm củng cố tổ chức và bảo đảm nguồn lực để báo chí hoạt động hiệu quả hơn.

Ba trụ cột lớn cho giai đoạn tới

Bế mạc hội thảo, Phó chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Nguyễn Đức Lợi khẳng định hội nghị đã hoàn thành các nhiệm vụ đề ra. Ông cho biết các ý kiến thảo luận đã thống nhất ba trụ cột lớn cho giai đoạn tới.

Đầu tiên là chuyển đổi số và đổi mới mô hình hoạt động. Báo chí phải thay đổi tư duy sản xuất tin bài, tận dụng công nghệ mới như báo chí dữ liệu, báo chí giải pháp, sản xuất nội dung đa nền tảng. Điều này đòi hỏi phóng viên phải được đào tạo để làm chủ công nghệ và vận hành mô hình tác nghiệp đa năng.

Trụ cột thứ hai là nâng cao chất lượng công tác của hội sau sáp nhập. Theo ông Lợi, bộ máy tinh gọn chỉ phát huy hiệu quả khi tổ chức của hội giải quyết được khó khăn về nhân sự, tài chính và cơ chế đặc thù. Hoạt động của hội cần đi sâu vào bồi dưỡng nghiệp vụ, hỗ trợ tác nghiệp, nâng cao đạo đức nghề nghiệp và duy trì các giải báo chí nhằm khuyến khích sáng tạo.

Các đại biểu dự hội nghị ẢNH: CTV

Trụ cột thứ ba là tăng cường vai trò đạo đức nghề nghiệp và trách nhiệm xã hội. Công nghệ thay đổi cách làm báo nhưng không thay thế được tiêu chuẩn nghề nghiệp. Công tác hội cần tăng kiểm tra, giám sát, bảo vệ hội viên và giữ vững bản lĩnh của đội ngũ làm báo.

Hội nghị cũng kiến nghị ba nội dung gửi cơ quan có thẩm quyền: Ban hành hướng dẫn tổ chức Đại hội Hội Nhà báo cấp tỉnh nhiệm kỳ 2025 - 2030; Làm rõ cơ chế phụ cấp và tài chính cho tổ chức Hội; Hỗ trợ cơ sở vật chất, hạ tầng công nghệ phục vụ chuyển đổi số.

Tổng kết hội nghị, lãnh đạo Hội Nhà báo Việt Nam nhấn mạnh yêu cầu đoàn kết, trách nhiệm và sáng tạo. Đây là cơ sở để báo chí tiếp tục giữ vai trò chủ động trên mặt trận tư tưởng, văn hóa và hoàn thành nhiệm vụ trong giai đoạn mới.