GTA 6 chính thức mở tải trước với dung lượng 'khủng'

Sau nhiều năm chờ đợi cùng nhiều lần trì hoãn, Rockstar đã chính thức mở quyền tải trước (preload) tựa game thế giới mở Grand Theft Auto VI (GTA 6) trên hai hệ máy console PlayStation 5 và Xbox Series X/S từ ngày 10.11. Động thái này cho phép những người chơi đã đặt mua trước sản phẩm bắt đầu tải về gói dữ liệu khổng lồ nhằm chuẩn bị sẵn sàng trước thềm ngày mở khóa chính thức.

GTA 6 mở tải trước nhưng người chơi phải đợi đến ngày phát hành

Theo thông báo từ trang hỗ trợ của Rockstar, thời điểm bắt đầu tải trước có sự khác biệt tùy theo từng hệ máy. Game thủ sở hữu PlayStation 5 có thể tải game từ nửa đêm theo múi giờ địa phương, trong khi người dùng Xbox Series X/S được tiếp cận đồng loạt trên toàn cầu vào chiều 9.11 (theo giờ Mỹ).

GTA 6 chính thức mở tải dữ liệu trước ngày ra mắt Vice City ẢNH: ROCKSTAR

Để chuẩn bị cho chuyến phiêu lưu mới, người chơi cần dọn dẹp bộ nhớ máy vì GTA 6 yêu cầu tối đa 212 GB dung lượng trống tùy theo từng hệ máy, đồng nghĩa với việc nhiều người có thể phải gỡ bớt các tựa game lớn đang cài sẵn. Trên PS5, người dùng chỉ cần vào thư viện trò chơi (Game Library), chọn GTA 6 và bật tải tự động khi máy đang bật hoặc ở chế độ nghỉ. Đối với Xbox, người chơi cần kích hoạt tính năng cập nhật tự động và duy trì thiết bị ở trạng thái bật nguồn hoặc chế độ ngủ (Sleep).

Việc tải trước giúp người chơi tránh được tình trạng nghẽn mạng và tiết kiệm thời gian tải toàn bộ tệp cài đặt khổng lồ khi tựa game chính thức phát hành vào ngày 19.11.2026. Dẫu vậy, Rockstar gần như chắc chắn vẫn sẽ phát hành thêm các bản cập nhật bổ sung ngay trong ngày ra mắt chính thức để hoàn thiện trò chơi.

Bản phát hành sắp tới sẽ đưa người chơi trở lại thành phố Vice City cùng tiểu bang Leonida rộng lớn. Dù dữ liệu từ hệ thống backend của PlayStation từng hé lộ tiềm năng về tính năng chơi nhiều người, Rockstar hiện vẫn chưa đưa ra thông báo nào về phiên bản kế nhiệm cho GTA Online, do đó tâm điểm trải nghiệm trước mắt vẫn được dồn trọn vào hành trình chơi đơn của hai nhân vật Jason và Lucia.