Rockstar tung trailer ra mắt chính thức của GTA 6

Chỉ vài tuần trước khi phát hành trên các hệ máy console, Rockstar vừa có động thái hiếm gặp khi tung ra trailer ra mắt chính thức của Grand Theft Auto VI (GTA 6), xoay quanh hành trình phạm tội đầy sóng gió của hai nhân vật chính.

Trailer chính thức của GTA 6 hé lộ mở đầu cốt truyện

Trong đoạn video vừa được công bố, nội dung tập trung chủ yếu vào hai nhân vật chính mới là Jason và Lucia. Những thước phim dường như hé lộ phần mở đầu của cốt truyện cũng như sự leo thang của các tình tiết, ghi lại cảnh Lucia ra tù và quay lại con đường phạm tội cùng Jason.

Trailer chính thức của GTA 6 đã lộ diện ẢNH: ROCKSTAR GAMES

Phần mô tả của trailer cũng đưa ra một số gợi ý về những sự kiện sẽ diễn ra tại bang Leonida. "Jason và Lucia luôn biết rằng số phận đang chống lại họ", Rockstar chia sẻ về cốt truyện mới. "Nhưng khi một phi vụ tưởng chừng dễ ăn lại đổ bể, họ thấy mình rơi vào góc tối tăm nhất của nơi ngập tràn ánh nắng nhất nước Mỹ, bị cuốn vào giữa một âm mưu tội phạm trải rộng khắp bang Leonida - buộc cả hai phải dựa vào nhau hơn bao giờ hết nếu muốn sống sót thoát ra".

Ca khúc phát trong trailer mang tên Flower in a Hurricane, do ban nhạc Justice thể hiện cùng sự hợp tác từ Tame Impala, SZA và King Gizzard & The Lizard Wizard. Bài hát này được sáng tác riêng cho GTA 6 và nằm trong album nhạc nền chính thức. Đáng chú ý, cổng đặt hàng trước vừa mở gần đây cho thấy album nhạc nền thực sự có phiên bản vật lý, không giống như bản thân tựa game.

Toàn bộ cảnh quay trong trailer đều được ghi lại trên hệ máy PlayStation 5, dù Rockstar không nói rõ đây là hình ảnh từ máy tiêu chuẩn hay PlayStation 5 Pro. Dẫu vậy, người hâm mộ có lẽ không có nhiều điểm để chê trách về mặt tạo hình nhân vật hay môi trường được thể hiện trong những thước phim mới này.

GTA 6 sẽ phát hành vào ngày 19.11.2026 trên cả hai hệ máy Xbox Series X/S và PlayStation 5. Dù người hâm mộ đang ráo riết kêu gọi, thông tin ra mắt phiên bản PC hiện vẫn chưa được công bố, tuy nhiên một tin đồn gần đây cho biết bản chuyển hệ này có thể sẽ không còn quá xa.