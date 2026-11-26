Theo TechSpot, Sony đã công bố Grand Theft Auto VI (GTA 6) là màn ra mắt lớn nhất lịch sử PlayStation với hơn 39 triệu người chơi trên PlayStation 5 (PS5) từ ngày 19.11. Trong ba ngày đầu từ 19 đến 22.11, game thủ đã tích lũy 683 triệu giờ chơi trên hệ máy này, trung bình 17,4 giờ mỗi người.

Trò chơi cũng lập kỷ lục lượng người chơi đồng thời cao nhất mọi thời đại trên PlayStation và thúc đẩy số máy PS5 mới kết nối trong một ngày cao nhất ngoài mùa lễ hội, với khoảng 70% máy mới chơi GTA 6. Theo Take-Two, doanh số bán lẻ ngày đầu của game đạt ước tính 3,79 tỉ USD sau khi ghi nhận 32,5 triệu đơn đặt trước trên cả PS5 lẫn Xbox Series X/S.

GTA 6 lập kỷ lục không tưởng sau vài ngày ra mắt ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH TECHSPOT

Tác động của GTA 6 tới đời thực và làn sóng 'né' lịch phát hành

Theo Circana, có tới 61% chủ sở hữu PS5 hoạt động tại Mỹ và 56% người dùng Xbox toàn cầu đã chơi GTA 6 trong ngày phát hành. Sức hút của game khiến lượng đơn xin nghỉ ốm tại Anh ngày 19.11 tăng 56% so với ngày thứ năm của tuần trước đó theo BrightHR, còn dữ liệu từ Arbor ghi nhận thêm khoảng 35.000 học sinh trung học nghỉ học so với đầu tuần đó.

Tựa game tiêu tốn 13 năm và chi phí phát triển khoảng 1,2 tỉ USD trước khi chính thức lên kệ trên PS5 và Xbox Series X/S sau nhiều năm trì hoãn. Sức nóng của GTA 6 buộc nhiều nhà phát hành phải dời lịch ra mắt game từ cuối năm 2026 sang năm 2027 để tránh đối đầu trực diện.

Danh sách game lùi lịch gồm phần ngoại truyện Squadron 42 của Star Citizen, bản làm lại Fable, Crimson Desert và Danganronpa 2x2 (bản làm lại mở rộng của Danganronpa 2: Goodbye Despair). Với doanh số ngày đầu ước tính 3,79 tỉ USD, GTA 6 trở thành màn ra mắt thành công nhất lịch sử ngành giải trí.