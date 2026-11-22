Ngay ngày GTA 6 ra mắt, tin tặc Cyberleek đã tung phần lớn dữ liệu bản Xbox, mở đường cho bản port PC không chính thức. Nhờ kỹ thuật biên dịch lại (recompilation) để chuyển đổi mã nguồn sang nền tảng khác, Cyberleek tin các modder (chuyên gia chỉnh sửa trò chơi) có thể đưa game lên PC trong một tuần.

GTA 6 sắp có bản PC không chính thức? ẢNH: ROCKSTAR

Game thủ PC sớm có bản GTA 6 không chính thức

Trên Reddit, tin tặc gây nhiều tranh cãi này nhận được sự ủng hộ lớn từ game thủ PC vốn bất mãn với chiến lược phát hành trên console trước của Rockstar. Nhiều người cáo buộc hãng cố tình khiến khách hàng mua game hai lần để trải nghiệm đồ họa PC cải tiến. Một số tuyên bố sẽ chơi bản port này, số khác mong áp lực này buộc Rockstar đẩy sớm bản PC chính thức.

Dù vậy, khả năng chơi được bản PC này vào tuần tới vẫn bỏ ngỏ vì các modder đang thiếu tệp thực thi (EXE) quan trọng. Cyberleek dự định công bố tệp này vào ngày 23.11, nhưng chưa rõ có đủ để tạo ra phiên bản hoạt động nhanh như vậy hay không.

Ở góc độ rộng hơn, việc biên dịch lại tiềm ẩn nhiều rủi ro cho các nhà phát triển. Nếu game mới sớm có bản miễn phí trên nền tảng khác sau khi phát hành, doanh thu sẽ sụt giảm và đe dọa trực tiếp đến sự sống còn của các studio nhỏ.

Về lâu dài, tình trạng này sẽ gây khó khăn cho việc huy động vốn phát triển game mới. Đồng thời, các nhà phát hành có thể siết chặt yêu cầu luôn kết nối mạng (always-online), khiến chính người chơi cuối cùng cũng chịu thiệt thòi.