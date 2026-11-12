Lý do GTA 6 bị khóa ở 30 FPS ngay cả trên PlayStation 5 Pro

Grand Theft Auto 6 (GTA 6) sẽ được phát hành vào ngày 19.11 trên những máy chơi game console như PlayStation 5, PlayStation 5 Pro và Xbox Series X/S với mức tốc độ khung hình bị khóa ở 30 FPS. Trước việc nhiều game thủ đổ lỗi cho công nghệ dò tia (ray tracing), nguồn tin nội bộ RedGamingTech đã giải thích nguyên nhân thực sự đằng sau giới hạn này.

Trên mạng xã hội X, RedGamingTech cho biết thế giới mở "cực kỳ khổng lồ" của GTA 6 có dày đặc nhân vật NPC và nhiều hệ thống gây áp lực lên bộ vi xử lý. CPU của PS5 và Xbox Series phải gánh vác cả vật lý, AI, mã nguồn chung lẫn luồng kết xuất đồ họa, trong khi kiến trúc 8 nhân AMD Zen 2 đã cũ khiến việc chạy mượt tựa game trở nên khó khăn.

Kiến trúc CPU cũ trên console khiến GTA 6 bị giới hạn ở 30 FPS ẢNH: ROCKSTAR GAMES

Kỳ vọng về bản GTA 6 trên PC sớm hơn dự kiến

Do bộ vi xử lý yếu trên console, trải nghiệm 30 FPS trông sẽ tệ hơn trên các màn hình hiện đại có thời gian phản hồi điểm ảnh nhanh. Game thủ muốn tận hưởng hình ảnh sắc nét, lối chơi mượt mà và độ trễ đầu vào thấp ở tần số quét cao buộc phải chờ phiên bản GTA 6 dành cho PC.

Tin vui là bản GTA 6 trên PC có thể ra mắt sớm hơn dự kiến. Rockstar được cho là lo ngại các modder sẽ dùng AI để chuyển thể (port) phiên bản console của trò chơi lên máy tính.

Nỗi lo của Rockstar hoàn toàn có cơ sở khi công nghệ AI đang thúc đẩy mạnh mẽ cộng đồng giả lập console. Thực tế đã có nhiều người sử dụng AI để đưa các tựa game độc quyền của PlayStation lên nền tảng PC.