‘Guardians of the galaxy 3’: Vớt vát cục diện trì trệ của dòng phim siêu anh hùng

Sau 6 năm chờ đợi, khán giả mới được gặp lại Đội vệ binh dải ngân hà trong phần phim riêng cuối cùng của nhóm siêu anh hùng lầy lội, quái dị này, khép lại "triology" (bộ ba phim) mang màu sắc độc nhất vô nhị trong vũ trụ điện ảnh Marvel.

Là phim điện ảnh thứ 2 Marvel tung ra trong giai đoạn 5, Guardians of the galaxy 3 mang ý nghĩa đặc biệt MARVEL

Nó vừa thay lời James Gunn giã từ Marvel, vừa phải lấy lại lòng tin nơi khán giả dành cho dòng phim siêu anh hùng sau hàng loạt tác phẩm chiếu rạp an toàn hoặc gây thất vọng. Nhất là với sự nhàm chán, cũ kĩ của Ant-mant: Quantumania ra mắt gần đây, Guardians of the galaxy 3 cần phải chứng minh được rằng Marvel vẫn chưa cạn kiệt ý tưởng.

Hơn hết, đây cũng sẽ là lần cuối cùng khán giả được nhìn thấy các thành viên trong đội vệ binh đời đầu: Peter Quill (Chris Pratt), Rocket (Bradley Cooper), Gamora (Zoe Saldana), Nebula (Karen Gillan), Drax (Dave Bautista), Groot (Vin Diesel) và Mantis (Pom Klementieff) kề vai sát cánh chiến đấu bên nhau như một tập thể. Lần này, tuyến truyện chính xoay quanh nhân vật Rocket Raccoon.

Chào kết trọn vẹn cho Đội vệ binh dải ngân hà

Những ai đã xem Guardians of the galaxy đều biết rằng Rocket chính là một sản phẩm của "khoa học", một chú chồn được chỉnh sửa, cấy ghép để có trí tuệ, cảm xúc và khả năng của một con người ưu việt. Tuy nhiên, chỉ đến phần phim này, biên kịch mới cho mở tung cánh cửa quá khứ để phơi bày số phận đau thương của cậu.

Quá khứ đau thương bị xẻ thịt, cắt da, lợi dụng như một mẫu vật vô tri của Rocket khiến người xem không khỏi xúc động MARVEL

Sau nhiều năm chinh chiến cùng Đội vệ binh dải ngân hà, Rocket bị nhà khoa học điên High Evolutionary (Chukwudi Iwuji), cũng là "cha đẻ" của cậu truy lùng bắt sống. Để đạt được mục đích nhanh chóng, High Evolutionary đã dùng đến Adam Warlock (Will Poulter) - một sản phẩm được chính hắn tạo ra với nhiệm vụ tiêu diệt toàn bộ nhóm vệ binh. Trong trận chiến tàn khốc, Rocket bị thương trầm trọng và đứng giữa lằn ranh sinh tử. Tuy nhiên, cơ chế "nửa thú, nửa máy" trong cơ thể Rocket cần phải được mã hóa đúng mới có thể tiến hành phẫu thuật. Để cứu lấy đồng đội, 7 thành viên còn lại buộc phải thâm nhập căn cứ của High Evolutionary, đánh cắp dữ liệu về "mẫu vật" Rocket.

Trong quá trình giải cứu Rocket, nhóm vệ binh dải ngân hà khám phá được sự tàn bạo của High Evolutionary. Với khả năng thao túng mã gen và sự tiến hóa, gã chính là người đã tra tấn và biến Rocket Raccoon thành một sinh vật lai tạp như hiện tại. Hắn còn xây dựng cả một đế chế bằng việc thực thi các thí nghiệm khoa học trái phép, vô nhân đạo. Tất cả phục vụ cho mục tiêu trở thành "Chúa trời", kiến tạo nên một thế giới hoàn hảo chỉ dành riêng cho một chủng loài siêu việt.

High Evolutionary được xây dựng như một "Chúa trời" tàn ác ôm giấc mộng vĩ cuồng MARVEL

Adam Warlock cũng là một thế lực mới gây thương vong, tổn thất đáng kể cho đội vệ binh MARVEL

Guardians of the galaxy 3 được kể theo cấu trúc xen lẫn hiện tại và quá khứ. Tuyến truyện thứ nhất tập trung vào hành trình "tả xung hữu đột" của nhóm vệ binh trên hành trình cứu đồng đội. Tuyến truyện thứ hai là trang quá khứ đen tối của Rocket, từ lúc còn là gấu mèo con, trở thành mẫu vật ưu việt rồi tẩu thoát khỏi sự kiểm soát của High Evolutionary.

Ở phần phim cuối cùng này, James Gunn vẫn giữ được những gì công chúng yêu thích nhất ở loạt Guardians of the galaxy: năng lượng, khiếu hài hước và những trận chiến vũ trụ điên rồ. Song, vị biên kịch/đạo diễn vẫn khắc họa được rõ các nhân vật của ông đã trưởng thành như thế nào qua thời gian. Với sự trở lại ngoạn mục của Gamora sau trận chiến sinh tử với Thanos, nhiều nhà làm phim có thể "sa lầy" khai thác câu chuyện tình yêu của Peter Quill và nàng thơ của đời anh hay quá trình tái kết nối của nữ sát thủ da xanh này với các đồng đội. Nhưng James Gunn khôn ngoan hơn hẳn khi hướng sự tập trung về Rocket.

Phản ứng hóa học giữa cặp đôi Peter Quill và Gamora luôn thú vị dù trong Guardians of the galaxy 3, mỹ nhân sát thủ không còn nhớ gì về mối tình vào sinh ra tử với đồng đội MARVEL

Thứ khiến Guardians of the galaxy 3 thú vị hơn hẳn những bộ phim Marvel gần đây nằm ở cách trình hiện thân phận các nhân vật dưới góc nhìn dịu dàng của con người với con người. Phim chừa đủ khoảng không gian, thời gian để nhân vật được bộc lộ xúc cảm và những vụn vỡ. Song, nó cũng có đủ khoảng lặng để người xem được nghĩ, được soi chiếu hơn là những bộ phim gần đây, một là ngồn ngộn thông tin, hai là no mắt với những màn đánh đấm vô nghĩa.

Hiếm hoi Marvel mới lại có một bộ phim đặt ra phản đề hiệu quả. Cái thống khổ của việc trở nên siêu việt được trình hiện qua những con thú được "nhân hoá". Vậy con người có thống khổ không, nếu được "thần thánh hoá"? Mà phim siêu anh hùng, lại là thể loại điện ảnh chuyên đi "thần thánh hóa" con người. Giả thiết về một thế giới hoàn hảo và hệ lụy nó kéo theo là phông nền khá ấn tượng tạo điều kiện cho bức tranh thân phận, tình bạn đẹp được nổi lên.

Guardians of the galaxy 3 cũng là phần phim có kỹ xảo, bối cảnh mướt mắt hơn cả. Nó tràn ngập màu sắc, sống động và "biết kể chuyện". Những pha dàn trận, hỗn chiến vũ trụ giữa các thế lực được đạo diễn bày biện thú vị không kém. James Gunn luôn có cách dàn dựng hành động và sử dụng âm nhạc thông minh trong những phân cảnh chiến đấu. Nhìn trên tổng thể, bộ phim vừa đáp ứng được yếu tố giải trí, vừa thành công khơi gợi những cảm xúc lắng đọng và suy tư nơi khán giả.

Phần hình ảnh, thiết kế CGI của phim sống động và đã mắt MARVEL

Tình bạn đẹp và sự gắn bó giữa các thành viên Đội vệ binh dải ngân hà được tôn vinh trọn vẹn ở phần phim cuối MARVEL

Người xem cũng sẽ xúc động khi chứng kiến Đội vệ binh dải ngân hà, từ một "đám người" tạp nham hổ lốn, cái tôi cao bằng trời nay đã có thể thấu hiểu và phối hợp nhịp nhàng ra sao. Vì yêu thương nhau, họ đã đưa nhau chiến thắng những cuộc chiến khơi mào từ những thế lực ngoại vi tàn ác, nhưng cũng là đi qua cuộc chiến từ bên trong, đập tan những "bóng ma quá khứ" trong chính mỗi người.

Thế nhưng vì tuyến nhân vật quá đông nên cũng thật khó lòng để biên kịch, đạo diễn cân đối được thời lượng và điểm tô trọn vẹn cho từng người. Nebula không có nhiều sự thay đổi. Trong khi đó, Drax và Mantis vẫn đóng góp như những nhân tố chọc cười nhiều hơn hữu ích cho câu chuyện. Kẻ mạnh mới Adam Warlock thì nhạt nhòa nhưng có lẽ nhân vật này đang được "để dành" cho các phim sau. Còn phản diện chính High Evolutionary được xây dựng với một động cơ, lý tưởng bệnh hoạn hấp dẫn nhưng cách thể hiện vẫn còn mang hơi hướng "võ mồm", chưa đủ khiến người xem phải ám ảnh hoặc căm ghét cực độ.

Cái ôm của James Gunn dành cho những 'kẻ thảm hại'

Guardians of the galaxy 3 mang nhiều tình cảm cá nhân của người kiến tạo nên chúng - James Gunn. Để chào tạm biệt những nhân vật mà bản thân yêu thương, James Gunn tiếp cận phần phim cuối cùng này như cách mà một bàn tay ấm áp đang đưa ra để vỗ về đôi vai của những kẻ thảm hại trên cuộc đời này. Nó đã hiển lộ ngay từ phân cảnh đầu tiên, khi bản nhạc Creep trứ danh của nhóm Radiohead vang lên. "I'm a creep, I'm a weirdo, what am I doing here?" - "Tôi thật gớm ghiếc, tôi là một kẻ kỳ quặc, tôi đang làm gì ở đây?".

Giải trí nhưng không kém phần nhân văn, Guardians of the galaxy 3 là một trong những phim Marvel hay nhất MARVEL

Các thành viên thuộc đội vệ binh dải ngân hà đều là những kẻ lập dị và thất bại thảm hại trong cuộc đời mình. Kẻ thì xấu xí, thô kệch, ngu dốt, kẻ thì bị bỏ rơi, đày đọa, kẻ thì bất hảo, được tạo ra như một cỗ máy giết người… Họ tụ lại như một đám hổ lốn với chi chít khiếm khuyết. Trên suốt hành trình cùng nhau, dẫu đã tìm được "gia đình mới", lập chiến công, giải cứu thế giới, dải ngân hà nhưng Peter, Gamora, Nebula, Rocket, Drax, Groot, Mantis chưa một ngày nào ngưng hoài nghi về giá trị bản thân, về sự tồn tại của mình. Họ tự cho mình là kẻ thảm hại.

Nhưng James Gunn, trước khi rời Marvel, đã dành đủ thời gian để vỗ về những nhân vật mà ông hết lòng quý mến. Phần 3 Vệ binh dải ngân hà như một lá thư tình, một lời động viên và tri ân hành trình mà Peter, Gamora, Nebula, Rocket, Drax, Groot, Mantis đã đi qua. James Gunn mượn câu chuyện, hình ảnh và cả những bài hát, mượn Guardians of the galaxy 3 để thủ thỉ với khán giả rằng: mặc cho bạn thảm hại, gớm ghiếc, kỳ quặc thì bạn vẫn rất đặc biệt. Còn thế giới hoàn hảo, chủng tộc ưu việt ư? James Gunn cười cợt vào lý tưởng đó.

Guardians of the galaxy 3 thậm chí có thể khiến khán giả rơi nước mắt MARVEL

Bốn "mẫu vật" mang cảm xúc và những ước mơ rất người MARVEL

James Gunn vừa yêu vừa hiểu các nhân vật của mình, ở tư cách những con người. Ông hiểu rõ, được sống như một con người bình thường vốn đã là một đặc ân. Và khán giả thấy thật mới mẻ, thật kỳ lạ khi có thể rơi nước mắt khi nhìn vào đôi mắt ngấn lệ của một con gấu mèo (Rocket), hay khi nghe về ước mơ được nhìn thấy bầu trời của những con thú "mẫu vật", xem chúng tự đặt tên cho mình, gọi tên nhau, trao cho bản thân và những người bạn của mình niềm xác tín về sự tồn tại của nhau trên cõi đời này.

James Gunn đã để lại dấu ấn khó quên tại Marvel Studios. Ông giờ đã đầu quân cho vũ trụ điện ảnh DC GETTY

Bên cạnh Taiki Waititi và Chloe Zhao, James Gunn là đạo diễn hiếm hoi đặt để thành công sắc màu và tầm nhìn cá nhân vào các bộ phim Marvel. Họ chứng minh được dòng phim siêu anh hùng không chỉ có công thức và những điều khuôn sáo. James Gunn không chọn làm "vừa đủ" để hãng phim kiếm lời mà mong muốn nhiều hơn cho tác phẩm đứng tên mình. Trên lãnh địa của dòng phim siêu anh hùng, những năm gần đây, bản sắc cá nhân tác giả là điều mà khán giả luôn cảm thấy "khát khao". Guardians of the galaxy 3, dưới bàn tay James Gunn đã đến như một ly nước ngọt có gas, ngọt ngào, uống vào thấy vui miệng mà lại còn giải khát rất kịp thời. Nó xứng đáng làm một cái kết đẹp cho hành trình của đội vệ binh dải ngân hà đời đầu và hứa hẹn sẽ khuấy động phòng vé mùa hè năm nay.