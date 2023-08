Gùi sâm Ngọc Linh xuống núi 'thi hoa hậu'

Ngày 1.8, phiên chợ sâm nằm trong lễ hội sâm Ngọc Linh (H.Nam Trà My, Quảng Nam) lần thứ 5 diễn ra với chủ đề "Ngọc Linh - Khát vọng vươn xa" thu hút hàng ngàn người đến tham quan, mua sắm.



Chương trình diễn ra từ ngày 1 đến ngày 3.8. Ngoài phần hội thi sâm còn có hội chợ sâm Ngọc Linh và nông sản đặc trưng Quảng Nam...

Những cây sâm có hạt chín đỏ thu hút nhiều người đến chiêm ngưỡng MẠNH CƯỜNG

Từ sớm, những hộ trồng sâm ở các chốt, vườn trên núi Ngọc Linh đã gùi những cây sâm đẹp, đủ loại tuổi đến hội thi nhằm tìm ra cây sâm đẹp nhất của năm nay. Hoạt động này không chỉ để "khoe" sản vật độc đáo mà còn hướng đến việc học nhau cách trồng sâm hiệu quả trong cộng đồng.

Chọn lựa từ hàng nghìn cây sâm Ngọc Linh, anh Hồ Văn Nin (26 tuổi, ở xã Trà Linh, H.Nam Trà My) và hàng chục hộ trồng sâm khác ở Nam Trà My bày tỏ sự háo hức khi mang sâm đến… đọ sắc, so tài. Với anh Nin cũng như nhiều người dân đồng bào Xê Đăng, cuộc thi này là một dịp vui của cộng đồng, mang ý nghĩa gắn kết những người trồng sâm.

"Những cây sâm chọn đi thi là những cây khỏe nhất, đẹp nhất. Chúng tôi đến đây không đặt nặng về giải thưởng, chủ yếu để gặp nhau, chia sẻ với nhau những kinh nghiệm trồng và chăm sóc cây sâm Ngọc Linh trong cộng đồng sao cho hiệu quả", Nin nói.

Nhiều năm làm giám khảo cuộc thi, ông Hồ Văn Dang, Phó chủ tịch UBND xã Trà Linh, cho biết so với mọi năm, đợt thi này quy tụ nhiều cây sâm chất lượng, có hình dáng đẹp và… quyến rũ.

Theo ông Dang, tiêu chí chọn sâm để trao giải, ngoài cây có củ to, dáng đẹp, còn phải mang yếu tố tự nhiên khác như lá xanh đậm, hạt đậu, rễ dài và không sâu bệnh. Ngoài ra, sâm phải được giữ nguyên cây, không bị đứt gãy, không dập lá và hạt, củ sâm có màu vàng đậm hoặc xanh rêu… nhằm tìm ra được "hoa hậu sâm Ngọc Linh" năm nay.

Cũng theo ông Dang, qua 5 lần tổ chức hội thi, mục đích nhằm tạo sân chơi giúp các hộ dân trồng sâm đồng bào Xê Đăng có cơ hội được giao lưu, học hỏi kinh nghiệm về kỹ thuật trồng, chăm sóc, bảo tồn cây sâm Ngọc Linh.

Cây sâm Ngọc Linh khoảng 25 năm tuổi, được rao bán với giá gần 80 triệu đồng MẠNH CƯỜNG

Ông Hồ Văn Dang, Phó chủ tịch UBND xã Trà Linh, xem kỹ các chi tiết để có cơ sở chấm điểm MẠNH CƯỜNG

Một cây sâm hơn 5 năm tuổi được đưa đến dự thi MẠNH CƯỜNG

Các giám khảo quan sát kỹ các cây sâm để tìm ra các tiêu chí chấm điểm để tìm ra cây "sâm hoa hậu" của năm nay MẠNH CƯỜNG

