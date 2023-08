Lãnh đạo 'thủ phủ' sâm Ngọc Linh nói gì về việc thành lập hiệp hội sâm?

Trong đó, có nội dung cho rằng không có các tổ chức, cá nhân ở Quảng Nam tham gia vào ban vận động thành lập Hiệp hội sản xuất sâm Việt Nam (sâm Ngọc Linh) là chưa hợp lý.

Sáng 1.8, trao đổi với PV Thanh Niên, ông Trần Út, Phó giám đốc Sở NN-PTNT tỉnh Quảng Nam cho biết, Sở đã có văn bản gửi Bộ Nội vụ phản hồi về việc tham gia ý kiến thành lập Hiệp hội sản xuất sâm Việt Nam.



Không có thành viên người Quảng Nam là khó chấp nhận

Theo ông Trần Út, việc thành lập hiệp hội là rất cần thiết, nhằm đảm bảo quyền lợi cho các cá nhân, tổ chức của hiệp hội, thông qua đó sẽ tạo điều kiện thuận lợi hơn trong việc triển khai các kế hoạch, chương trình để phát triển sản xuất sâm Việt Nam.

Sân Ngọc Linh được bày bán tại phiên chợ sáng 1.8 MẠNH CƯỜNG

Quảng Nam là tỉnh có tiềm năng rất lớn để phát triển sản xuất sâm Ngọc Linh và các loại cây dược liệu khác, là đơn vị chủ lực triển khai chương trình phát triển sâm Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045, theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Đáng chú ý, hiện nay số lượng các doanh nghiệp, cá nhân tham gia sản xuất sâm Ngọc Linh tại Quảng Nam khá nhiều. Tuy nhiên qua nghiên cứu hồ sơ vận động thành lập, không có các tổ chức, cá nhân (các doanh nghiệp, Hội sâm núi Ngọc Linh và quế Trà My) ở Quảng Nam tham gia vào ban vận động thành lập Hiệp hội sản xuất sâm Việt Nam, xét thấy nội dung này là chưa hợp lý.

Anh Trần Văn Hạnh, Giám đốc Công ty sâm Hạnh Na (xã Trà Linh, H.Nam Trà My) cho biết, việc công nhận Ban vận động thành lập Hiệp hội sản xuất Sâm Việt Nam là cần thiết. Tại đây, khi các cá nhân, doanh nghiệp tham gia sẽ dễ dàng trong việc bảo vệ giống sâm thật, cùng với đó người dùng dễ dàng tránh sâm giả.

Cũng theo anh Hạnh, khi nhắc đến sâm, mọi người sẽ nhớ "thủ phủ" sâm Ngọc Linh là Quảng Nam và Kon Tum. Nhưng việc không có một cá nhân nào là người Quảng Nam nằm trong hiệp hội thì không hợp lý và khó mà chấp nhận được.

Củ sâm Ngọc Linh MẠNH CƯỜNG

"Cần có một vài người là doanh nghiệp hoặc tổ chức trồng sâm tại tỉnh Quảng Nam nằm trong ban vận động thành lập Hiệp hội sản xuất sâm Việt Nam. Bởi, việc có người Quảng Nam vào sẽ giúp khách hàng hiểu rõ hơn về sâm Ngọc Linh, cách trồng cũng như phân định được nạn sâm giả trên địa bàn", anh Trần Văn Hạnh nói.

"Cơ cấu" các thành viên

Ông Trần Văn Mẫn, Phó chủ tịch UBND H.Nam Trà My cho hay, việc công nhận vận động thành lập Hiệp hội sản xuất sâm Việt Nam mà tỉnh Quảng Nam lại không có một cá nhân nào tham gia. Riêng H.Nam Trà My có hơn 22 doanh nghiệp đầu tư vào trồng sâm Ngọc Linh nhưng cũng không có đơn vị nào được tham gia vào hiệp hội này.

Hạt sâm Ngọc Linh MẠNH CƯỜNG

"Tôi thấy ban vận động toàn "cơ cấu" các thành viên ở tỉnh Hà Tĩnh, riêng tỉnh Kon Tum thì có vài công ty của ông Võ Kim Cự, việc này rất bất hợp lý. Vì vậy, huyện đề nghị tỉnh Quảng Nam có một tiếng nói chung để kết nạp một số doanh nghiệp chuyên trồng sâm trên địa bàn tỉnh, kể cả một số hộ chốt trồng sâm trên địa bàn huyện, có như vậy mới đảm bảo thiết thực, hiệu quả của hiệp hội này", ông Trần Văn Mẫn nói.

Theo Phó chủ tịch UBND H.Nam Trà My, đối với việc thành lập Hiệp hội sản xuất sâm Việt Nam thì H.Nam Trà My rất ủng hộ, tuy nhiên cách cơ cấu và thông tin mời tham gia thành viên của hiệp hội này thì chưa hợp lý. Bởi vì, chính H.Nam Trà My cũng chưa biết về thông tin công nhận việc vận động thành lập hiệp hội, ngoài ra các doanh nghiệp trồng sâm cũng mong muốn được tham gia.

"Khi doanh nghiệp tham gia vào ban vận động thì sẽ có nhiều cơ hội để tuyên truyền, quảng bá và kể cả đầu tư lâu dài vào sâm Ngọc Linh", ông Mẫn chia sẻ.

Tôi thấy ban vận động toàn "cơ cấu" các thành viên ở các tỉnh Hà Tĩnh, riêng tỉnh Kon Tum thì có vài công ty của ông Võ Kim Cự, việc này rất bất hợp lý Trần Văn Mẫn, Phó chủ tịch UBND H.Nam Trà My

Phó chủ tịch UBND H.Nam Trà My cho rằng, thực tế doanh nghiệp của ông Võ Kim Cự thì trên địa bàn tỉnh Quảng Nam chưa có đầu tư hay thuê môi trường rừng để trồng sâm Ngọc Linh.

H.Nam Trà My rất quan tâm đến câu chuyện "trồng sâm trên giấy". Đơn cử, vừa rồi Công ty CP Tập đoàn Mỹ Hạnh (trụ sở tại TP.Hà Nội) dù không trồng sâm, hay thuê môi trường rừng để trồng trên địa bàn nhưng vẫn hô hào "trên giấy" là đầu tư và phát triển hơn 600 héc ta vùng trồng nguyên liệu sâm Ngọc Linh ở 2 huyện của tỉnh Kon Tum và H.Nam Trà My (Quảng Nam).

Ông Trần Duy Dũng, Chủ tịch UBND H.Nam Trà My tham quan phiên chợ sâm vào sáng 1.8 MẠNH CƯỜNG

"Việc trồng "sâm trên giấy" sẽ ảnh hưởng rất lớn đến thương hiệu cũng như chất lượng của sâm Ngọc Linh", ông Mẫn khẳng định.