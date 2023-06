Gừng giúp chống viêm, kéo dài tuổi thọ

Nhưng trước khi pha một ly trà gừng vào buổi sáng, bạn nên lưu ý một số trường hợp không nên sử dụng loại củ này, theo trang tin sức khỏe Well And Good.



Gừng có thể giúp ổn định lượng đường trong máu Shutterstock

Đầu tiên, cần phải điểm qua những lợi ích tuyệt vời của gừng.

Lợi ích tuyệt vời của gừng

Gừng thường được dùng làm gia vị và cho mục đích y học.

Cô Trista Best, chuyên gia dinh dưỡng hàng đầu của Canada, nói rằng: Gừng rất tuyệt vời để thúc đẩy tuổi thọ vì nó có chứa các hợp chất gingerols và shogaols - có tác dụng chống oxy hóa giúp giảm tổn thương do các gốc tự do trong cơ thể.

Chuyên gia dinh dưỡng Bonnie Taub-Dix, Chủ sở hữu Trung tâm dinh dưỡng BTD Nutrition Consultants, LLC (Mỹ), cho biết, gừng hỗ trợ sức khỏe tiêu hóa bằng cách cải thiện nhu động dạ dày, giúp giảm đầy hơi và khó chịu ở đường tiêu hóa.

Chuyên gia Taub-Dix cho biết: Gừng cũng có đặc tính chống viêm giúp hỗ trợ sức khỏe tim mạch và giảm các triệu chứng viêm khớp, đồng thời có thể giúp giảm cơn buồn nôn và ổn định lượng đường trong máu, theo Well And Good.

Những ai không nên dùng gừng?

Tiến sĩ Kyle Staller, bác sĩ y khoa tại Trường Y Harvard (Mỹ), cho biết: Mặc dù gừng thường được coi là an toàn, nhưng có những trường hợp cần hạn chế hoặc tránh hoàn toàn.

Người bị chứng máu khó đông. Bác sĩ Staller cho biết những người mắc chứng rối loạn chảy máu, như bệnh máu khó đông cần lưu ý khi dùng gừng.

Các nghiên cứu cũng chỉ ra rằng mặc dù gừng có tác dụng làm dịu cơn buồn nôn, nhưng bà bầu nên hạn chế dùng gừng Shutterstock

Người đang uống thuốc trị mỡ máu. Do tính chất chống đông máu của gừng, người đang uống thuốc làm loãng máu, như warfarin hoặc aspirin, hoặc thuốc chống kết tập tiểu cầu đối với tim mạch, như clopidogrel, cần thận trọng. Tiến sĩ Staller giải thích: Kết hợp gừng với những loại thuốc này có thể làm tăng tác dụng và có thể dẫn đến chảy nhiều máu hoặc bầm tím da.

Người đang uống thuốc trị tiểu đường. Gừng có thể làm giảm lượng đường trong máu, vì vậy những người mắc bệnh tiểu đường nếu tiêu thụ nhiều gừng, cần theo dõi chặt chẽ lượng đường trong máu, tiến sĩ Staller lưu ý.

Những người đang dùng thuốc trị tiểu đường, như insulin hoặc thuốc uống trị tiểu đường, nếu muốn dùng gừng, nên trao đổi với bác sĩ, theo Well And Good.

Người đang mang thai. Các nghiên cứu cũng chỉ ra rằng mặc dù gừng có tác dụng làm dịu cơn buồn nôn, nhưng bà bầu nên hạn chế dùng gừng vì tác dụng chống đông máu có thể làm tăng nguy cơ sảy thai. Tốt nhất nên hỏi ý kiến bác sĩ về việc này.

Những người có vấn đề về đường tiêu hóa. Những người bị trào ngược axit nên theo dõi lượng gừng, vì gừng có thể gây ợ chua và làm tình trạng bệnh nặng hơn, theo Well And Good.