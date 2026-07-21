Guyana chạy đua tìm 66 người mất tích sau vụ lật phà

Theo nhà chức trách, phà MV Barima chở 116 hành khách và 17 thành viên thủy thủ đoàn, đang trên đường từ thủ đô Georgetown đến làng Port Kaituma thì gặp nạn vào tối 18.7. Chiếc phà bị lật ở vùng biển Bắc Đại Tây Dương, cách bờ khoảng 11 km.

Chiến dịch tìm kiếm cứu nạn được triển khai ngay sau khi giới chức nhận thông tin về vụ việc. Đến chiều 19.7, lực lượng chức năng cứu được 67 người, trong đó có 15 trẻ em. Kể từ đó, chưa có thêm người sống sót nào được tìm thấy.

Bộ trưởng Công trình công cộng Guyana Juan Edghill cho biết công tác cứu hộ ban đầu gặp nhiều khó khăn do trời tối và thiếu tàu có thiết bị quét tìm kiếm, buộc lực lượng cứu nạn chủ yếu dựa vào quan sát và tiếng kêu cứu. Chính phủ Guyana cũng huy động thợ lặn tiếp cận chiếc phà để tìm thi thể, đồng thời mở rộng khu vực tìm kiếm từ 400 km2 lên hơn 1.000 km2.

Ông Edghill cho hay thuyền trưởng và một số thành viên thủy thủ đoàn đã bị cảnh sát tạm giữ. Theo ông, thuyền trưởng và ít nhất một thành viên thủy thủ đoàn có kết quả xét nghiệm dương tính với cần sa. Giới chức cũng phát hiện một số người được cứu không có tên trong danh sách hành khách, khiến việc xác định chính xác số người mất tích gặp khó khăn.

Thủ tướng Guyana Mark Phillips cho biết chiếc phà được báo cáo chở 268 tấn hàng (mức tối đa là 284 tấn) và được cấp phép chở hơn 300 hành khách. Ông nhấn mạnh một cuộc điều tra đã được mở, trong đó xem xét khả năng sai phạm liên quan cảnh sát, lực lượng quốc phòng và cơ quan quản lý hàng hải.