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Chuyển động 12h: Nỗ lực tìm kiếm cứu nạn sau trận lũ ở Lai Châu | 'Lời nói dối' trốn thông báo phạt nguội
Video Thời sự

Chuyển động 12h: Nỗ lực tìm kiếm cứu nạn sau trận lũ ở Lai Châu | 'Lời nói dối' trốn thông báo phạt nguội

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TT Phát triển Nội dung số
Kính mời quý vị theo dõi bản tin Chuyển động 12h ngày 18.7.2026 của Báo Thanh Niên với nhiều thông tin đáng chú ý.

Bản tin Chuyển động 12h ngày 18.7.2026 của Báo Thanh Niên có những thông tin đáng chú ý sau:

Lũ quét ở Lai Châu: Phát hiện 3 thi thể ở Mường Than

Tính đến 8 giờ 20 ngày 18.7, mưa lũ trên địa bàn xã Mường Than (Lai Châu) đã khiến 4 người thiệt mạng, 7 người bị thương và nhiều nhà dân bị đổ sập hoàn toàn.

Lũ quét ở Lai Châu: Phát hiện 3 thi thể ở Mường Than

CSGT thông báo 'phạt nguội', tài xế không nghe điện thoại, nói đã bán xe

CSGT ghi nhận nhiều tài xế cố tình né tránh việc tiếp nhận thông báo 'phạt nguội' bằng cách không nghe điện thoại, từ chối nhận bưu phẩm hoặc nói đã bán xe.

CSGT thông báo 'phạt nguội', tài xế không nghe điện thoại, nói đã bán xe

Từ vụ điểm thi Tuyên Quang: Khi nào Bộ Công an rút hồ sơ vụ án?

Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an quyết định rút vụ án xảy ra tại điểm thi Trường THPT chuyên Tuyên Quang để tiếp tục điều tra theo thẩm quyền.

Từ vụ điểm thi Tuyên Quang: Khi nào Bộ Công an rút hồ sơ vụ án?


Chuyển động 12h của Báo Thanh Niên sẽ quay trở lại vào lúc 12 giờ trưa mai 19.7.2026 với những thông tin trong nước và quốc tế nóng hổi khác tại địa chỉ thanhnien.vn và kênh YouTube Báo Thanh Niên.

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