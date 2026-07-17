Chuyển động 12h: Phát hiện mộ tập thể cùng nhiều di vật ở Đồng Nai | Xe khách lao khỏi cao tốc

Bản tin Chuyển động 12h ngày 17.7.2026 của Báo Thanh Niên có những thông tin đáng chú ý sau:

Cận cảnh chiếc bút khắc hình chim bồ câu và 2 chữ 'Tiến Quy' dưới mộ tập thể

Chỉ sau 2 ngày tìm kiếm, Đội K72 (Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Đồng Nai) đã tìm thấy mộ tập thể cùng nhiều di vật ở khu vực xã Minh Đức.

Ngày 16.7, thượng tá Vũ Văn Thọ, Đội trưởng Đội K72, Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Đồng Nai, cho biết đơn vị vừa tìm thấy mộ tập thể cùng nhiều di vật như súng, bút, dép, bình tông ở xã Minh Đức.

Tìm thấy mộ tập thể cùng nhiều di vật súng, bút, bình tông ở Đồng Nai

Xe khách lao khỏi cao tốc, 4 người tử vong

Khi đang lưu thông trên cao tốc Pháp Vân theo hướng Nghệ An - Hà Nội, xe khách bất ngờ xảy lao khỏi cao tốc, rơi xuống đường gom, khiến 4 người tử vong.

Khoảng 0 giờ 20 ngày 17.7, tại Km197+900 cao tốc Pháp Vân - Cao Bồ - Mai Sơn - QL45 - Nghi Sơn, đoạn thuộc địa phận xã Chương Dương (Hà Nội), xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng.

Xe khách lao khỏi cao tốc, 4 người tử vong

Bà Nguyễn Thị Kim Tiến xin hưởng án treo, giảm tiền bồi thường

Cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến kháng cáo xin hưởng án treo, đồng thời giảm mức tiền liên đới bồi thường mà tòa cấp sơ thẩm đã tuyên.

Liên quan vụ án xảy ra tại dự án cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Việt Đức, TAND TP.Hà Nội đã nhận được đơn kháng cáo của cả 10 bị cáo. Trong số này, cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến xin giảm nhẹ hình phạt, xin được hưởng án treo và giảm mức nộp tiền ngân sách nhà nước.

Bà Nguyễn Thị Kim Tiến xin hưởng án treo, giảm tiền bồi thường

Chuyển động 12h của Báo Thanh Niên sẽ quay trở lại vào lúc 12 giờ trưa mai 18.7.2026 với những thông tin trong nước và quốc tế nóng hổi khác tại địa chỉ thanhnien.vn và kênh YouTube Báo Thanh Niên.