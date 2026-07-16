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Chuyển động 12h: Cảnh báo xuất hiện ‘siêu El Nino’ | Du khách Tây bất ngờ thành khách mời đám cưới
Video Thời sự

Chuyển động 12h: Cảnh báo xuất hiện ‘siêu El Nino’ | Du khách Tây bất ngờ thành khách mời đám cưới

TT Phát triển Nội dung số
TT Phát triển Nội dung số

Kính mời quý vị theo dõi bản tin Chuyển động 12h ngày 16.7.2026 của Báo Thanh Niên với nhiều thông tin đáng chú ý.

Bản tin Chuyển động 12h ngày 16.7.2026 của Báo Thanh Niên có những thông tin đáng chú ý sau:

'Siêu El Nino' ảnh hưởng thế nào đến thời tiết nước ta? 

Khoảng 81% 'siêu El Nino' sẽ xuất hiện khoảng từ tháng 10 - 12.2026, khiến nhiệt độ trung bình trên cả nước phổ biến cao hơn trung bình nhiều năm từ 1,5 - 2°C, riêng khu vực Tây nguyên từ 2 - 2,5°C.

'Siêu El Nino' ảnh hưởng thế nào đến thời tiết nước ta?

Quán nhậu TP.HCM ký cam kết không bán rượu bia cho khách lái xe đến quán

Một số quán nhậu tại TP.HCM ký cam kết với CSGT không bán rượu bia cho khách lái xe đến quán, đồng thời giữ xe qua đêm và hỗ trợ gọi xe công nghệ.

Quán nhậu TP.HCM ký cam kết không bán rượu bia cho khách lái xe đến quán

Bác sĩ tiết lộ tình hình hiện tại của em bé chào đời trên taxi

Bốn ngày sau khi em bé chào đời trên taxi giữa đường phố, sức khỏe của sản phụ N.T.K, 34 tuổi, ngụ TP.HCM, và bé trai sơ sinh hiện đã hoàn toàn ổn định. Thông tin này được các bác sĩ Bệnh viện Từ Dũ chia sẻ với Báo Thanh Niên.

Bác sĩ tiết lộ tình hình hiện tại của em bé chào đời trên taxi

Chuyển động 12h của Báo Thanh Niên sẽ quay trở lại vào lúc 12 giờ trưa mai 17.7.2026 với những thông tin trong nước và quốc tế nóng hổi khác tại địa chỉ thanhnien.vn và kênh YouTube Báo Thanh Niên.


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Chuyển động 12h của Báo Thanh Niên ngày 15.7.2026 có những thông tin trong nước và quốc tế nóng hổi khác tại địa chỉ thanhnien.vn và kênh YouTube Báo Thanh Niên.

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