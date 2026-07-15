Chuyển động 12h: Á hậu Hoàng Thanh Nga vừa bị bắt là ai? | Chùa Ba Vàng bác tin giải pickleball

Bản tin Chuyển động 12h ngày 15.7.2026 của Báo Thanh Niên có những thông tin đáng chú ý sau:

Chuyển động 12h 15.7: Á hậu Hoàng Thanh Nga vừa bị bắt là ai? | Chùa Ba Vàng bác tin giải pickleball

Chùa Ba Vàng bác bỏ thông tin tổ chức giải pickleball

Chùa Ba Vàng vừa phát đi thông báo chính thức bác bỏ thông tin đang lan truyền trên mạng xã hội cho rằng nhà chùa tổ chức giải Pickleball.

Chùa Ba Vàng bác bỏ thông tin tổ chức giải pickleball

Theo thông tin từ chùa Ba Vàng, thời gian gần đây xuất hiện nhiều bài đăng trên mạng xã hội với nội dung "Chùa Ba Vàng tổ chức giải Pickleball". Kèm theo đó là hình ảnh một số người mặc pháp phục đang cầm vợt pickleball, phía sau là phông nền ghi dòng chữ "Giải Pickleball chùa Ba Vàng mở rộng năm 2026".

Nhà chùa cho biết đây là những thông tin không đúng sự thật và đang gây hiểu nhầm trong dư luận.

4 giám đốc bị khởi tố vì sử dụng Microsoft Office "lậu"

Vụ án đầu tiên trên cả nước bị khởi tố về hành vi xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan đối với phần mềm máy tính tiếp tục có diễn biến mới.

4 giám đốc bị khởi tố vì sử dụng Microsoft Office 'lậu'

Tối 14.7.2026, theo thông tin từ Công an tỉnh Phú Thọ, cơ quan điều tra đã khởi tố 5 bị can về tội "Xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan" theo Điều 225 Bộ luật Hình sự. Các bị can bị điều tra về hành vi sử dụng phần mềm kích hoạt trái phép để cài đặt hệ điều hành và bộ ứng dụng Microsoft lên hàng chục nghìn máy tính trước khi bán cho khách hàng trên cả nước.