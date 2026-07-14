Chùa Ba Vàng bác bỏ thông tin tổ chức giải pickleball

Chùa Ba Vàng vừa phát đi thông báo chính thức bác bỏ thông tin đang lan truyền trên mạng xã hội cho rằng nhà chùa tổ chức giải pickleball.

Chùa Ba Vàng khẳng định thông tin lan truyền trên mạng xã hội về việc nhà chùa tổ chức giải pickleball là sai sự thật ẢNH CHỤP MÀN HÌNH

Theo thông tin từ chùa Ba Vàng, thời gian gần đây xuất hiện nhiều bài đăng trên mạng xã hội với nội dung "Chùa Ba Vàng tổ chức giải Pickleball". Kèm theo đó là hình ảnh một số người mặc pháp phục đang cầm vợt pickleball, phía sau là phông nền ghi dòng chữ "Giải Pickleball chùa Ba Vàng mở rộng năm 2026".

Nhà chùa cho biết đây là những thông tin không đúng sự thật và đang gây hiểu nhầm trong dư luận.

Theo chùa Ba Vàng, nhà chùa không tổ chức bất kỳ giải đấu pickleball pickleball nào. Đồng thời, những người xuất hiện trong bức ảnh lan truyền không phải là chư tăng của chùa Ba Vàng. Nhà chùa nhận định hình ảnh có dấu hiệu bị dàn dựng, cắt ghép bằng công nghệ AI nhằm tạo ra nội dung giả mạo.

Thông báo của chùa Ba Vàng cũng cho rằng việc đăng tải các hình ảnh và thông tin này đã khiến nhiều người hiểu lầm, kéo theo nhiều bình luận mang tính xúc phạm, bôi nhọ sự tôn nghiêm của nhà chùa cũng như hình ảnh chư tăng, ni và Phật tử.

Nhà chùa đánh giá đây là hành vi cố ý dẫn dắt dư luận sai lệch, ảnh hưởng đến uy tín của chùa Ba Vàng nói riêng và hình ảnh của Giáo hội Phật giáo Việt Nam nói chung.

Trước sự việc, chùa Ba Vàng yêu cầu các cá nhân, trang mạng xã hội đang đăng tải nội dung nêu trên khẩn trương gỡ bỏ toàn bộ bài viết và hình ảnh sai sự thật để tránh tiếp tục lan truyền thông tin gây hiểu lầm.

Ngoài ra, nhà chùa cũng đề nghị Phật tử và người dân thận trọng khi tiếp nhận các thông tin trên không gian mạng, cần kiểm chứng nguồn tin trước khi chia sẻ hoặc bình luận để tránh tiếp tay cho việc phát tán thông tin giả.