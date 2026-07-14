Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Chống tin giả

Chùa Ba Vàng bác bỏ thông tin tổ chức giải pickleball

Lã Nghĩa Hiếu
Lã Nghĩa Hiếu

Chùa Ba Vàng khẳng định thông tin lan truyền trên mạng xã hội về việc nhà chùa tổ chức giải pickleball là sai sự thật, đồng thời cho biết hình ảnh đang phát tán có dấu hiệu bị cắt ghép bằng công nghệ AI.

Chùa Ba Vàng vừa phát đi thông báo chính thức bác bỏ thông tin đang lan truyền trên mạng xã hội cho rằng nhà chùa tổ chức giải pickleball.

Chùa Ba Vàng lên tiếng về thông tin tổ chức giải pickleball - Ảnh 1.

Chùa Ba Vàng khẳng định thông tin lan truyền trên mạng xã hội về việc nhà chùa tổ chức giải pickleball là sai sự thật

ẢNH CHỤP MÀN HÌNH

Theo thông tin từ chùa Ba Vàng, thời gian gần đây xuất hiện nhiều bài đăng trên mạng xã hội với nội dung "Chùa Ba Vàng tổ chức giải Pickleball". Kèm theo đó là hình ảnh một số người mặc pháp phục đang cầm vợt pickleball, phía sau là phông nền ghi dòng chữ "Giải Pickleball chùa Ba Vàng mở rộng năm 2026".

Nhà chùa cho biết đây là những thông tin không đúng sự thật và đang gây hiểu nhầm trong dư luận.

Theo chùa Ba Vàng, nhà chùa không tổ chức bất kỳ giải đấu pickleball pickleball nào. Đồng thời, những người xuất hiện trong bức ảnh lan truyền không phải là chư tăng của chùa Ba Vàng. Nhà chùa nhận định hình ảnh có dấu hiệu bị dàn dựng, cắt ghép bằng công nghệ AI nhằm tạo ra nội dung giả mạo.

Thông báo của chùa Ba Vàng cũng cho rằng việc đăng tải các hình ảnh và thông tin này đã khiến nhiều người hiểu lầm, kéo theo nhiều bình luận mang tính xúc phạm, bôi nhọ sự tôn nghiêm của nhà chùa cũng như hình ảnh chư tăng, ni và Phật tử.

Nhà chùa đánh giá đây là hành vi cố ý dẫn dắt dư luận sai lệch, ảnh hưởng đến uy tín của chùa Ba Vàng nói riêng và hình ảnh của Giáo hội Phật giáo Việt Nam nói chung.

Trước sự việc, chùa Ba Vàng yêu cầu các cá nhân, trang mạng xã hội đang đăng tải nội dung nêu trên khẩn trương gỡ bỏ toàn bộ bài viết và hình ảnh sai sự thật để tránh tiếp tục lan truyền thông tin gây hiểu lầm.

Ngoài ra, nhà chùa cũng đề nghị Phật tử và người dân thận trọng khi tiếp nhận các thông tin trên không gian mạng, cần kiểm chứng nguồn tin trước khi chia sẻ hoặc bình luận để tránh tiếp tay cho việc phát tán thông tin giả.

Tin liên quan

Di chuyển các mô hình ma quỷ khỏi 'động Lục Đạo' ở chùa Ba Vàng

Di chuyển các mô hình ma quỷ khỏi 'động Lục Đạo' ở chùa Ba Vàng

Chính quyền địa phương đã yêu cầu chùa Ba Vàng di chuyển các mô hình ma quỷ ra khỏi 'động Lục Đạo'.

Cận cảnh 'động Lục Đạo' tại chùa Ba Vàng

Khám phá thêm chủ đề

Chùa Ba Vàng Giáo hội phật giáo việt nam Quảng Ninh Pickleball

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận