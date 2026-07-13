Vượt Phúc Huỳnh, Lý Hoàng Nam đoạt cú đúp vô địch giải pickleball châu Á mở rộng

Lý Hoàng Nam đánh bại Phúc Huỳnh ở chung kết đơn lẫn đôi

Lý Hoàng Nam là tay vợt Việt Nam thi đấu thành công nhất ở giải pickleball châu Á mở rộng 2026 kết thúc tối 12.7 tại TP.HCM. Cựu số 1 quần vợt Việt Nam giành quyền vào chung kết 3 nội dung là đơn nam, đôi nam và đôi nam nữ.

Lý Hoàng Nam thắng lớn tại giải pickleball châu Á mở rộng 2026 ẢNH: BTC

Ở nội dung đơn nam, Lý Hoàng Nam cùng Phúc Huỳnh khẳng định được tài năng bằng các chiến thắng khá dễ ở các vòng đấu trước để gặp nhau ở trận "chung kết trong mơ". Lối chơi tốc độ mang lại hiệu quả giúp Phúc Huỳnh thắng Lý Hoàng Nam 11/5 ở ván 1. Những điều chỉnh phù hợp, nhất là phát huy các cú đánh dọc giây giúp Lý Hoàng Nam giành chiến thắng ở ván 2 và 3, ngược dòng đánh bại Phúc Huỳnh với tỷ số 2-1.

Tay vợt Hà Lan Roos Van Reek đoạt hat-trick vô địch giải pickleball châu Á mở rộng 2026 gồm đơn nữ, đôi nữ và đôi nam nữ

ẢNH: BTC

Ở chung kết nội dung đôi nam, Lý Hoàng Nam đứng cùng Nick Khamphi để thua Quang Dương/Harsh Mehta với tỷ số 0-2 ở chung kết, nhận danh hiệu á quân. Ngay sau đó, Lý Hoàng Nam trở lại mạnh mẽ ở trận chung kết đôi nam nữ khi đứng cùng Roos Van Reek vượt qua Phúc Huỳnh / Vivian Glozman với tỷ số 2-0, hoàn tất cú đúp vô địch.

Bên cạnh danh hiệu vô địch nội dung đôi nam nữ với Lý Hoàng Nam, tay vợt người Hà Lan Roos Van Reek chứng tỏ được đẳng cấp vượt trội khi bước lên bục cao nhất ở nội dung đơn nữ và đôi nữ mở rộng.











