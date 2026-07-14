Chuyển động 12h: 319/328 thí sinh Tuyên Quang sẽ đỗ ĐH tốp 1? | Đường dây cá độ hơn 3.500 tỉ đồng

Bản tin Chuyển động 12h ngày 14.7.2026 của Báo Thanh Niên có những thông tin đáng chú ý sau:

CHUYỂN ĐỘNG 12H 14/7: 319/328 thí sinh Tuyên Quang sẽ đỗ ĐH tốp 1? | Đường dây cá độ hơn 3.500 tỉ đồng

319/328 thí sinh tại điểm thi Trường THPT chuyên Tuyên Quang sẽ đỗ trường ĐH tốp 1?

Phân tích tệp dữ liệu Trường THPT chuyên Tuyên Quang cho thấy hầu hết thí sinh (319/328 em) sẽ có khả năng đỗ ĐH trường hoặc ngành tốp đầu nhờ đạt từ 24 điểm trở lên một tổ hợp bất kỳ.

319/328 thí sinh tại điểm thi Trường THPT chuyên Tuyên Quang sẽ đỗ trường ĐH tốp 1?

Triệt phá đường dây cá độ bóng đá hơn 3.500 tỉ đồng: Khởi tố 97 bị can

Liên quan đến hai đường dây cá độ bóng đá quy mô đặc biệt lớn vừa bị triệt phá, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã khởi tố tổng cộng 97 bị can.

Triệt phá đường dây cá độ bóng đá hơn 3.500 tỉ đồng: Khởi tố 97 bị can

Đề xuất còi quá to hoặc quá nhỏ đều có thể trượt đăng kiểm

Bộ Xây dựng đang triển khai lấy ý kiến đóng góp về Dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về kiểm định xe cơ giới tham gia giao thông đường bộ, trong đó quy định về độ "to còi" đang gây ra nhiều tranh cãi.

Đề xuất còi quá to hoặc quá nhỏ đều có thể trượt đăng kiểm

Hai giờ giành sự sống cho nạn nhân nặng nhất vụ lật ca nô ở Phú Quốc

Nạn nhân nặng nhất vụ lật ca nô Phú Quốc rơi vào lằn ranh sinh tử với đa chấn thương, xuất huyết não và nhồi máu cơ tim. Ê-kíp Bệnh viện Chợ Rẫy đã quyết định cân não. Sau 2 giờ can thiệp nghẹt thở, bệnh nhân đã có bước ngoặt hồi phục ngoạn mục.

Hai giờ giành sự sống cho nạn nhân nặng nhất vụ lật ca nô ở Phú Quốc

Chuyển động 12h của Báo Thanh Niên sẽ quay trở lại vào lúc 12 giờ trưa mai 15.7.2026 với những thông tin trong nước và quốc tế nóng hổi khác tại địa chỉ thanhnien.vn và kênh YouTube Báo Thanh Niên.