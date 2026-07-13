Chuyển động 12h: Diễn biến mới vụ án điểm 10 ở Tuyên Quang | 2 tú bà Gen z điều hành nhóm môi giới mại dâm

Chuyển động 12h ngày 13.7.2026 có những nội dung chính sau:

Khởi tố thêm 15 người trong vụ bất thường điểm 10 toán tại Tuyên Quang

Liên quan đến vụ án lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại điểm thi Trường THPT chuyên Tuyên Quang trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, ngày 12.7, Cơ quan điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang tiếp tục khởi tố thêm 15 bị can.

15 bị can cùng bị khởi tố về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" quy định tại điều 356 bộ luật Hình sự và áp dụng các biện pháp ngăn chặn theo quy định của pháp luật.

Khởi tố thêm 15 người trong vụ bất thường điểm 10 toán tại Tuyên Quang

Như vậy, đến nay, Cơ quan điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang đã khởi tố 19 bị can trong vụ án để phục vụ công tác điều tra.

Vạch trần nhóm kín môi giới mại dâm "gắn mác" hoa hậu, giá tour 150 triệu

Ngày 12.7, thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Thảo (26 tuổi, ngụ xã Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa) và Vi Thị Nụ (21 tuổi, ngụ P.Phương Liễu, tỉnh Bắc Ninh) để điều tra về hành vi môi giới mại dâm.

Nguyễn Thị Thảo (áo trắng) và Vi Thị Nụ bị khởi tố về tội môi giới bán dâm ẢNH: CÔNG AN TỈNH HÀ TĨNH

Trước đó, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh phát hiện nhóm kín Telegram mang tên "Rachel Premium Edition" cùng một số hội nhóm khác có dấu hiệu hoạt động môi giới mại dâm quy mô lớn. Địa bàn hoạt động của đường dây này quét rộng tại nhiều tỉnh, thành trên cả nước, đặc biệt tập trung tại TP.HCM và Hà Nội.

Quá trình điều tra, lực lượng chức năng gặp nhiều khó khăn do các nghi phạm hoạt động hoàn toàn trên không gian mạng ẩn danh. Nhóm này sử dụng ứng dụng nhắn tin bảo mật có tính năng tự hủy, đồng thời giao dịch tài chính qua tiền ảo (USDT) và các tài khoản ngân hàng không chính chủ nhằm xóa dấu vết.

Vạch trần nhóm kín môi giới mại dâm "gắn mác" hoa hậu, giá tour 150 triệu

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