Đường dây môi giới mại dâm 'gắn mác' hoa hậu với giá tour 150 triệu

Ngày 12.7, thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Thảo (26 tuổi, ngụ xã Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa) và Vi Thị Nụ (21 tuổi, ngụ P.Phương Liễu, tỉnh Bắc Ninh) để điều tra về hành vi môi giới mại dâm.

Nguyễn Thị Thảo (áo trắng) và Vi Thị Nụ bị khởi tố về tội môi giới bán dâm ẢNH: CÔNG AN TỈNH HÀ TĨNH

Trước đó, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh phát hiện nhóm kín Telegram mang tên "Rachel Premium Edition" cùng một số hội nhóm khác có dấu hiệu hoạt động môi giới mại dâm quy mô lớn. Địa bàn hoạt động của đường dây này quét rộng tại nhiều tỉnh, thành trên cả nước, đặc biệt tập trung tại TP.HCM và Hà Nội.

Quá trình điều tra, lực lượng chức năng gặp nhiều khó khăn do các nghi phạm hoạt động hoàn toàn trên không gian mạng ẩn danh. Nhóm này sử dụng ứng dụng nhắn tin bảo mật có tính năng tự hủy, đồng thời giao dịch tài chính qua tiền ảo (USDT) và các tài khoản ngân hàng không chính chủ nhằm xóa dấu vết.

Để vận hành đường dây, Nguyễn Thị Thảo (giữ vai trò quản trị viên) đã đăng tải thông tin, hình ảnh quảng cáo của khoảng 50 gái bán dâm. Để tăng độ "hút khách", Thảo liên tục giới thiệu trong danh sách có nhiều hoa hậu, á hậu các cuộc thi sắc đẹp và các idol TikTok có lượng người theo dõi lớn.

Tuy nhiên, để tiếp cận được những "gương mặt thương hiệu" này, khách mua dâm buộc phải nộp tiền phí hội viên. Mức phí dao động từ 500.000 đồng đối với nhóm thường và lên đến 2 triệu đồng đối với nhóm cao cấp để được quyền xem hình ảnh, thông tin cá nhân của các cô gái.

Mức giá dịch vụ được Thảo đưa ra rất đắt đỏ, dao động từ 5 triệu đồng cho một lần "tàu nhanh" và từ 50 - 150 triệu đồng cho các gói đi tour nghỉ dưỡng kéo dài từ 2 đến 5 ngày. Trong đường dây này, Vi Thị Nụ được xác định là trợ thủ đắc lực, hoạt động tích cực để giúp Thảo kết nối, môi giới mua bán dâm.

Sau thời gian dài áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ và thu thập đầy đủ tài liệu chứng cứ, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với các đơn vị liên quan bất ngờ ập vào kiểm tra một khu nghỉ dưỡng cao cấp trên địa bàn tỉnh. Tại đây, lực lượng chức năng đã bắt quả tang 2 cặp nam nữ đang có hành vi mua bán dâm.

Làm việc với cơ quan công an, các đối tượng khai nhận thực hiện giao dịch mua bán dâm thông qua nhóm kín "Rachel Premium Edition" do tài khoản có nickname "Rachel" (tức Nguyễn Thị Thảo) trực tiếp điều hành. Hình thức mua bán dâm lần này là gói đi tour từ Hà Nội vào các tỉnh phía nam với mức giá thỏa thuận là 18 triệu đồng/ngày/người.