Môi giới mại dâm để nhận 50.000 đồng, chủ quán cà phê ở Đồng Nai ra đầu thú

Ngày 4.1, Công an xã Phước An, tỉnh Đồng Nai cho biết đang tạm giữ hình sự Lê Thị Cẩm Tú (34 tuổi, quê tỉnh Vĩnh Long) để điều tra làm rõ hành vi môi giới mại dâm.

Trước đó, trưa 29.12.2025, tổ công tác của Công an xã Phước An phối hợp Công an xã Nhơn Trạch (tỉnh Đồng Nai) kiểm tra hành chính tại một nhà nghỉ có địa chỉ ở xã Nhơn Trạch và phát hiện, bắt quả tang C.T.T (23 tuổi, quê TP.Cần Thơ) và N.L (24 tuổi, quê tỉnh Đồng Tháp) đang có hành vi mua bán dâm.

Làm việc với cơ quan công an, L. khai nhận giữa Lê Thị Cẩm Tú (chủ quán cà phê Cô chủ nhỏ, ở ấp Thanh Minh, xã Phước An) và L. có thỏa thuận, khi Tú có khách muốn mua dâm thì cho số điện thoại của L. cho khách để liên hệ mua dâm. Sau mỗi lần như vậy L. sẽ chuyển cho Tú 50.000 đồng tiền hoa hồng.

Lê Thị Cẩm Tú tại cơ quan công an ẢNH: CÔNG AN ĐỒNG NAI

Ngày 29.12, Tú cho C.T.T số điện thoại của L. và T. đã gọi điện thoại cho L. thỏa thuận mua dâm với giá 600.000 đồng tại một nhà nghỉ ở địa bàn xã Nhơn Trạch. Sau đó, cả hai bị lực lượng công an bắt.

Biết không thể thoát tội, Lê Thị Cẩm Tú đã đến Công an xã Phước An đầu thú, khai nhận hành vi của mình. Công an xã Phước An, tỉnh Đồng Nai đang mở rộng điều tra vụ việc để xử lý theo quy định pháp luật.