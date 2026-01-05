Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự Pháp luật

Môi giới mại dâm để nhận 50.000 đồng, chủ quán cà phê ở Đồng Nai ra đầu thú

Hoàng Giáp
Hoàng Giáp
05/01/2026 04:14 GMT+7

Môi giới mại dâm bằng cách cho khách số điện thoại của gái bán dâm để nhận 50.000 đồng tiền hoa hồng, Lê Thị Cẩm Tú đã ra công an đầu thú sau khi hành vi mua bán dâm bị phát hiện, bắt quả tang.

Ngày 4.1, Công an xã Phước An, tỉnh Đồng Nai cho biết đang tạm giữ hình sự Lê Thị Cẩm Tú (34 tuổi, quê tỉnh Vĩnh Long) để điều tra làm rõ hành vi môi giới mại dâm.

Trước đó, trưa 29.12.2025, tổ công tác của Công an xã Phước An phối hợp Công an xã Nhơn Trạch (tỉnh Đồng Nai) kiểm tra hành chính tại một nhà nghỉ có địa chỉ ở xã Nhơn Trạch và phát hiện, bắt quả tang C.T.T (23 tuổi, quê TP.Cần Thơ) và N.L (24 tuổi, quê tỉnh Đồng Tháp) đang có hành vi mua bán dâm.

Làm việc với cơ quan công an, L. khai nhận giữa Lê Thị Cẩm Tú (chủ quán cà phê Cô chủ nhỏ, ở ấp Thanh Minh, xã Phước An) và L. có thỏa thuận, khi Tú có khách muốn mua dâm thì cho số điện thoại của L. cho khách để liên hệ mua dâm. Sau mỗi lần như vậy L. sẽ chuyển cho Tú 50.000 đồng tiền hoa hồng.

Môi giới mại dâm để nhận 50.000 đồng, chủ quán cà phê ở Đồng Nai ra đầu thú- Ảnh 1.

Lê Thị Cẩm Tú tại cơ quan công an

ẢNH: CÔNG AN ĐỒNG NAI

Ngày 29.12, Tú cho C.T.T số điện thoại của L. và T. đã gọi điện thoại cho L. thỏa thuận mua dâm với giá 600.000 đồng tại một nhà nghỉ ở địa bàn xã Nhơn Trạch. Sau đó, cả hai bị lực lượng công an bắt.

Biết không thể thoát tội, Lê Thị Cẩm Tú đã đến Công an xã Phước An đầu thú, khai nhận hành vi của mình. Công an xã Phước An, tỉnh Đồng Nai đang mở rộng điều tra vụ việc để xử lý theo quy định pháp luật.

Theo khung hình phạt áp dụng với tội môi giới mại dâm được quy định tại điều 328 bộ luật Hình sự năm 2025, cụ thể:

  • Người nào làm trung gian dụ dỗ, dẫn dắt để người khác thực hiện việc mua dâm, bán dâm, thì bị phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm.
  • Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 3 năm đến 7 năm: đối với người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi; có tổ chức; có tính chất chuyên nghiệp; phạm tội 2 lần trở lên; đối với 2 người trở lên; thu lợi bất chính từ 100 triệu đồng đến dưới 500 triệu đồng; tái phạm nguy hiểm.
  • Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 7 năm đến 15 năm: Đối với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi; thu lợi bất chính 500 triệu đồng trở lên.
  • Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 50 triệu đồng.

