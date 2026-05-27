Bà Nguyễn Thị Kim Tiến bị tuyên phạt 6 năm tù, phải bồi thường hơn 108 tỉ đồng

Tuyến Phan
27/05/2026 16:29 GMT+7

Cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến bị tuyên phạt 6 năm tù, đồng thời phải bồi thường hơn 108 tỉ đồng do gây thất thoát, lãng phí tại dự án cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai và Việt Đức.

Chiều 27.5, sau 8 ngày xét xử và nghị án kéo dài, TAND TP.Hà Nội tuyên án cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cùng các bị cáo trong vụ án vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí xảy ra tại dự án cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai và Việt Đức.

Bà Nguyễn Thị Kim Tiến lãnh án 6 năm tù

Về trách nhiệm hình sự, tòa tuyên phạt cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến mức án 6 năm tù, tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

8 bị cáo khác, phần lớn là cựu cán bộ thuộc Bộ Y tế, cũng bị tuyên phạt về cùng tội danh. Trong đó, bị cáo Nguyễn Chiến Thắng, cựu Giám đốc Ban quản lý dự án y tế trọng điểm Bộ Y tế, 13 năm tù; bị cáo Nguyễn Hữu Tuấn, cựu Giám đốc Ban quản lý dự án y tế trọng điểm Bộ Y tế, 10 năm tù.

Riêng ông Thắng và ông Tuấn còn bị tuyên phạt thêm về tội nhận hối lộ, mức án lần lượt 20 năm tù và 15 năm tù; tổng hợp hình phạt là 30 năm tù và 25 năm tù.

Người duy nhất trong vụ án bị tuyên phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản là Lê Thanh Thiêm, Giám đốc Công ty TNHH Sao Nam Sông Hồng, mức án 10 năm tù.

Tòa cũng buộc bị cáo Nguyễn Chiến Thắng nộp lại 25 tỉ đồng trong tổng số hơn 88 tỉ đồng đã nhận hối lộ, phần còn lại sẽ do những người đã được bị cáo Thắng chi tiền có trách nhiệm nộp lại.

Ngoài ra, cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến phải nộp lại 7,5 tỉ đồng đã nhận từ cấp dưới, bị cáo Nguyễn Hữu Tuấn phải nộp 9 tỉ đồng, bị cáo Lê Thanh Thiêm phải nộp hơn 9 tỉ đồng trong tổng số hơn 45 tỉ đồng lừa "chạy án" (trước đó đã nộp hơn 36 tỉ đồng).

Về trách nhiệm dân sự, tòa buộc nhóm cựu lãnh đạo, cán bộ thuộc Bộ Y tế liên đới bồi thường hơn 800 tỉ đồng là hậu quả vụ án. Trong đó, ông Thắng phải bồi thường hơn 394 tỉ, bà Tiến hơn 108 tỉ đồng (đã nộp 17 tỉ đồng), ông Tuấn hơn 223 tỉ đồng...

Lãng phí rất lớn, hơn 800 tỉ đồng

Theo bản án, quá trình thực hiện dự án cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Việt Đức có nhiều sai phạm, dẫn tới phải dừng thi công gần 5 năm. Việc đình trệ, chậm tiến độ khiến thất thoát, lãng phí hơn 800 tỉ đồng.

Với vai trò Bộ trưởng Bộ Y tế, bà Nguyễn Thị Kim Tiến đã có sai phạm trong việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu nước ngoài lập dự án, lập phương án thiết kế kiến trúc và phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu.

Các quyết định này là cơ sở để Ban Quản lý dự án y tế trọng điểm triển khai thực hiện, dẫn đến thất thoát, lãng phí tài sản nhà nước như đã nêu.

Ngoài sai phạm về thủ tục triển khai dự án, 2 cựu thuộc cấp của bà Tiến là ông Nguyễn Chiến Thắng và Nguyễn Hữu Tuấn đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao, yêu cầu các nhà thầu phải đưa tiền cho mình theo tỷ lệ 5% số tiền được tạm ứng, thanh toán.

Trong đó, ông Thắng nhận hơn 88 tỉ đồng, ông Tuấn nhận hơn 12 tỉ đồng. Sau khi nhận tiền, hai bị cáo khai đã đưa gần 18 tỉ đồng và 100.000 USD cho bà Tiến và nhiều cá nhân khác.

Tuy nhiên, bà Tiến chỉ thừa nhận cầm 7,5 tỉ đồng, đồng thời khai rằng không biết về nguồn gốc số tiền, nên không bị truy cứu tội nhận hối lộ.

Hội đồng xét xử đánh giá hành vi của các bị cáo gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, xâm phạm đến hoạt động quản lý, sử dụng tài sản nhà nước. Các bị cáo phạm tội với lỗi cố ý trực tiếp, gây ra hậu quả lãng phí với số tiền rất lớn, gây dư luận xấu trong xã hội.

Việc đưa vụ án ra xét xử là cần thiết, áp dụng hình phạt nghiêm khắc nhằm răn đe, phòng ngừa chung; lấy lại niềm tin của nhân dân; đồng thời khẳng định quyết tâm của Đảng, Nhà nước trong phòng, chống lãng phí, tiêu cực.

Cùng với việc tuyên án các bị cáo, hội đồng xét xử cũng đề nghị Bộ Y tế phối hợp cùng các đơn vị liên quan tổ chức các giải pháp để sớm đưa 2 bệnh viện vào hoạt động, theo đúng chỉ đạo của Chính phủ.

Toàn cảnh vụ án cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến trước ngày tuyên án

