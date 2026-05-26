Toàn cảnh vụ án cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến trước ngày tuyên án

Ngày mai 27.5, TAND TP.Hà Nội sẽ tuyên án đối với cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến cùng nhóm cựu cán bộ Bộ Y tế liên quan đến dự án cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Việt Đức. Đây là một trong những vụ án lớn xử lý sai phạm về lãng phí.

Cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến cùng các bị cáo tại tòa ẢNH: PHÚC BÌNH

Dự án "trùm mền" suốt nhiều năm

Cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Việt Đức khởi công năm 2014, có quy mô lớn và hiện đại. Mỗi bệnh viện khoảng 5.000 tỉ đồng, diện tích xây dựng 138.000 m2.

Quá trình thực hiện dự án có nhiều sai phạm, từ việc thuê tư vấn nước ngoài đến phân chia các gói thầu không hợp lý, hợp đồng xây dựng không có khối lượng chi tiết, không có dự toán kèm theo, công trình chưa đủ điều kiện để thi công nhưng đã tiến hành khởi công…

Hậu quả dẫn tới 2 bệnh viện phải dừng thi công gần 5 năm, gây thất thoát, lãng phí hơn 800 tỉ đồng.

Viện kiểm sát cáo buộc với vai trò Bộ trưởng Bộ Y tế, bà Nguyễn Thị Kim Tiến chịu trách nhiệm trong việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu nước ngoài lập dự án, lập phương án thiết kế kiến trúc và phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu.

Các quyết định này là cơ sở để Ban Quản lý dự án y tế trọng điểm triển khai thực hiện, dẫn đến thất thoát, lãng phí tài sản nhà nước như đã nêu.

Đáng chú ý, ngoài sai phạm về thủ tục triển khai xây dựng, 2 cựu Giám đốc Ban Quản lý dự án Y tế trọng điểm là Nguyễn Chiến Thắng và Nguyễn Hữu Tuấn còn bị cáo buộc nhận hối lộ từ các nhà thầu thi công với tổng số tiền lên tới hơn 100 tỉ đồng.

Sai phạm tại 2 dự án bệnh viện gây thất thoát, lãng phí hơn 800 tỉ đồng ẢNH: PHÚC BÌNH

Bà Nguyễn Thị Kim Tiến được đề nghị mức án dưới khung truy tố

Bà Nguyễn Thị Kim Tiến bị truy tố tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí, theo quy định tại khoản 3 điều 219 bộ luật Hình sự, với khung hình phạt từ 10 - 20 năm tù.

Tại bản luận tội, đại diện viện kiểm sát đề nghị mức án với bị cáo từ 5 - 6 năm tù, dưới khung nêu trên, đồng thời buộc bồi thường hơn 108 tỉ đồng. Cựu Bộ trưởng Bộ Y tế được ghi nhận nhiều tình tiết giảm nhẹ.

Theo viện kiểm sát, với vai trò người đứng đầu Bộ Y tế, bà Kim Tiến có nhiệm vụ chỉ đạo, điều hành và quản lý chung mọi mặt hoạt động của ngành. Tại 2 dự án bệnh viện, bị cáo đã có các sai phạm như đã nêu.

Song, một phần nguyên nhân xuất phát từ việc bị cáo tin tưởng đề xuất của Ban Quản lý dự án Y tế trọng điểm đã thực hiện đầy đủ thủ tục, quy trình, nên mới ký các quyết định.

Cựu bộ trưởng cũng thể hiện thái độ thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, tích cực hợp tác với cơ quan điều tra; tự nguyện nộp toàn bộ số tiền hưởng lợi 7,5 tỉ đồng (do cấp dưới đưa) và nộp thêm 17 tỉ đồng để khắc phục hậu quả, là một trong những bị cáo khắc phục nhiều nhất của vụ án.

Bị cáo còn được ghi nhận có nhiều thành tích xuất sắc trong công tác và cống hiến cho ngành y; được tặng danh hiệu Thầy thuốc ưu tú, nhiều huân chương, bằng; nhân thân tốt, gia đình có công với cách mạng; được Bộ Y tế đề nghị xem xét giảm nhẹ hình phạt…

Ngoài bà Tiến, 2 bị cáo khác là Nguyễn Chiến Thắng và Nguyễn Hữu Tuấn, cựu Giám đốc Ban Quản lý dự án Y tế trọng điểm, bị đề nghị mức án lần lượt 30 năm tù và 23 - 25 năm tù về các tội "vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí" và "nhận hối lộ", liên đới bồi thường hơn 394 tỉ và hơn 223 tỉ đồng. Nhóm cựu cán bộ còn lại bị đề nghị thấp nhất 30 tháng tù, cao nhất 5 năm tù.

Bị cáo Kim Tiến bị đề nghị mức án 5 - 6 năm tù ẢNH: PHÚC BÌNH

Những lời xin lỗi, day dứt trước bục khai báo

Quá trình diễn ra phiên tòa, cựu bộ trưởng cùng nhóm cựu cán bộ Bộ Y tế hầu hết đều thể hiện sự ăn năn, hối cải.

Bà Nguyễn Thị Kim Tiến nhiều lần nói 2 dự án là "mơ ước về một công trình để đời" của đội ngũ lãnh đạo ngành y tế tại thời điểm đó. Khi bắt tay vào làm, các bị cáo đều xuất phát từ động cơ trong sáng, với kỳ vọng sẽ có những bệnh viện hoạt động cả trăm năm, người dân không cần ra nước ngoài chữa bệnh. Tuy nhiên, sai phạm xảy ra nên nhiều người đã phải đứng trước tòa.

Lời sau cùng trước khi nghị án, cựu bộ trưởng gửi lời xin lỗi Đảng, Nhà nước và nhân dân, với tư cách người đứng đầu để xảy ra thất thoát, lãng phí. Nữ bị cáo nhận thức đây là bài học đau xót trong công tác quản lý đầu tư xây dựng, nhất là quản lý nguồn vốn nhà nước đối với các công trình y tế trọng điểm.

Đến nay, 2 bệnh viện đã được khánh thành, từng bước đưa vào hoạt động phục vụ người dân, bị cáo thấy "phần nào an ủi", mong hội đồng xét xử vận dụng chính sách khoan hồng, giảm nhẹ hình phạt cho tất cả các bị cáo.

Các bị cáo khác khi nói lời sau cùng cũng bày tỏ thái độ hối hận, mong hội đồng xét xử đánh giá toàn diện bối cảnh vụ án, áp dụng các tình tiết giảm nhẹ để cho hưởng mức án nhẹ.

Là người bị đề nghị mức án cao nhất, cựu Giám đốc Nguyễn Chiến Thắng gửi lời xin lỗi Đảng, Nhà nước và gia đình. Bị cáo nuối tiếc cả cuộc đời phấn đấu nhưng cuối đời vướng sai phạm, khiến công trình đình trệ, gây thiệt hại cho Nhà nước và nhân dân.