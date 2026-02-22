Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự Dân sinh

Cục CSGT phân luồng, cho phép đi ngược chiều trên cao tốc Pháp Vân để giảm ùn tắc

Trần Cường
22/02/2026 17:07 GMT+7

Do lưu lượng trên tuyến cao tốc Pháp Vân - Cao Bồ - Mai Sơn từ (đoạn Km230 hướng về Km211) tăng cao, các phương tiện di chuyển chậm, nên Cục CSGT cho phép ô tô đi ngược chiều từ Km216 đến Km211.

Thông báo trên được phát đi lúc 16 giờ 30 chiều 22.2, nhằm giảm tải và đảm bảo giao thông thông suốt cho người dân di chuyển về Hà Nội thuận lợi qua cao tốc Pháp Vân - Cao Bồ - Mai Sơn.

Quá trình phân luồng, Cục CSGT khuyến cáo người tham gia giao thông chấp hành nghiêm hiệu lệnh, hướng dẫn của lực lượng CSGT. 

Cục CSGT cho phép đi ngược chiều trên cao tốc Pháp Vân để giảm ùn tắc - Ảnh 1.

Lực lượng CSGT phân luồng trên cao tốc Pháp Vân

ẢNH: VĂN HUẾ

Đồng thời, tài xế cần giảm tốc độ, chú ý quan sát khi đi vào khu vực phân luồng và giữ khoảng cách an toàn, tuyệt đối không tự ý quay đầu hoặc chuyển làn sai quy định.

Tình hình giao thông trên các cao tốc

Theo cập nhật của Cục CSGT lúc 15 giờ 40 ngày 22.2, trên tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai đoạn từ Km122 hướng về Hà Nội trời mưa phùn, mặt đường trơn trượt. Lưu lượng phương tiện về Hà Nội tăng hơn so với buổi sáng nhưng giao thông vẫn ổn định, các phương tiện lưu thông an toàn.

Tuyến cao tốc Hà Nội - Hải Phòng hướng Hải Phòng đi Hà Nội lưu lượng phương tiện tăng cao. Đội CSGT đường bộ cao tốc số 2 đã bố trí 2 xe ô tô CSGT và 2 xe mô tô CSGT tuần tra kiểm soát cơ động liên tục điều tiết dòng phương tiện, kịp thời xử lý các sự cố phát sinh.

Tuyến cao tốc Pháp Vân - Cao Bồ - Mai Sơn - QL45 - Nghi Sơn lưu lượng phương tiện đông theo hướng Thanh Hóa về Hà Nội nhưng không xảy ra ùn tắc giao thông.

Tuyến Nghi Sơn - Diễn Châu - Bãi Vọt - Hàm Nghi - Vũng Áng phương tiện lưu thông đông, di chuyển chậm theo hướng Bắc - Nam, giao thông vẫn được kiểm soát.

Tuyến cao tốc TP.HCM - Trung Lương - Mỹ Thuận - Cần Thơ hướng từ miền Tây về TP.HCM lưu lượng phương tiện còn đông, tập trung nhiều nhất khu vực từ Km60 đến Km40; không phát hiện sự cố, các phương tiện di chuyển chậm, ổn định; các khu vực khác lưu thông tốt.

Hướng từ TP.HCM đi các tỉnh miền Tây thông thoáng, thời tiết nắng ráo, giao thông bảo đảm.

Tuyến Cần Thơ - Cà Mau và tuyến Bến Lức - Long Thành mật độ phương tiện trung bình, lưu thông thông thoáng cả hai hướng.

Tuyến cao tốc TP.HCM - Vân Phong lưu lượng phương tiện đông theo hướng Nha Trang - TP.HCM nhưng lưu thông ổn định. Chiều ngược lại thông thoáng, không xảy ra va chạm hoặc ùn tắc giao thông.

