Nắng gắt giữa trưa, hàng ngàn xe nhích từng mét qua Tây Ninh để về TP.HCM

Theo ghi nhận của PV Thanh Niên, từ sáng sớm 22.2 (mùng 6 Tết Bính Ngọ 2026), tại các tuyến quốc lộ huyết mạch trên địa bàn tỉnh Tây Ninh, tình trạng ùn ứ kéo dài kết hợp với thời tiết nắng nóng gay gắt khiến hành trình trở lại TP.HCM của người dân miền Tây trở nên vô cùng vất vả.

Lưu lượng phương tiện từ các tỉnh thành miền Tây di chuyển về hướng TP.HCM tăng đột biến. Tại các tuyến đường trọng điểm như quốc lộ 1, quốc lộ 62 và quốc lộ N2, dòng xe đông nghẹt, di chuyển rất chậm kéo dài nhiều cây số.

Hàng ngàn phương tiện nối đuôi nhau di chuyển chậm qua địa bàn phường Long An, tỉnh Tây Ninh ẢNH: B.B

Đặc biệt, tại khu vực ngã ba quốc lộ N2 nối với quốc lộ 62 (thuộc địa phận xã Tân Thạnh, tỉnh Tây Ninh), có thời điểm, các phương tiện phải dừng hẳn, nhích từng mét để qua khu vực nút giao.

Tương tự, tại nút giao ngã ba Bình Ảnh (xã Thủ Thừa, tỉnh Tây Ninh), dòng xe từ hướng miền Tây lên TP.HCM cũng rơi vào tình trạng "ken đặc", lưu thông khó khăn.

Người lớn, trẻ nhỏ vật vã dưới nắng nóng

Nhiều người dân cho biết, khó khăn không chỉ đến từ lượng xe đông, mà còn do thời tiết nắng gắt ngay từ giữa trưa. Chị Lê Thị Trúc Quyên (quê Đồng Tháp) chia sẻ: "Tôi xuất phát từ Cao Lãnh lúc 5 giờ 30 sáng, nhưng đến 10 giờ 30 mới tới được khu vực xã Thủ Thừa. Di chuyển qua nhiều điểm ùn ứ dưới trời nắng nóng khiến tôi rất mệt mỏi, cứ mỗi chặng lại phải tấp xe vào lề nghỉ ngơi rồi mới dám đi tiếp".

Từ sáng sớm 22.2, trên quốc lộ 1, đoạn qua khu vực ngã tư Bình Ảnh (xã Thủ Thừa, tỉnh Tây Ninh) đã đông nghẹt xe cộ ẢNH: B.B

Ghi nhận tại khu vực cầu Bến Lức (xã Bến Lức, tỉnh Tây Ninh), tình trạng ùn ứ thậm chí còn nghiêm trọng hơn vào giờ trưa. Do quá mệt mỏi vì nắng nóng, nhiều gia đình chở theo con nhỏ, đồ đạc lỉnh kỉnh phải tìm đến các bóng râm bên đường hoặc quán nước dọc quốc lộ để tránh nắng, chờ dòng xe thưa dần.

Trước tình hình giao thông căng thẳng, lực lượng CSGT Công an tỉnh Tây Ninh cùng dân phòng địa phương đã được huy động tối đa tại các "điểm nóng" để điều tiết và phân luồng.

Trên quốc lộ N2, đoạn nút giao ngã ba Tân Thạnh (xã Tân Thạnh, tỉnh Tây Ninh), dòng xe nối đuôi nhau, nhích từng chút một ẢNH: B.B

Dù tại một số khu vực như cao tốc TP.HCM - Trung Lương, giao thông vẫn duy trì ở mức ổn định, nhưng trên các tuyến đường nhánh và quốc lộ cũ, áp lực vẫn rất lớn. Đến đầu giờ chiều, các phương tiện di chuyển qua địa bàn tỉnh Tây Ninh hướng về TP.HCM vẫn đang gặp rất nhiều khó khăn, nhiều đoạn bị ùn tắc nghiêm trọng vì lưu lượng phương tiện quá đông.

Dự báo, đến chiều tối hôm nay 22.2, lượng xe đổ về TP.HCM sẽ còn tiếp tục tăng cao khi kỳ nghỉ tết chính thức khép lại.



