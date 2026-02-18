Kẹt xe kéo dài trên quốc lộ 53 do ô tô chết máy trên cầu Ngã Tư

Khoảng 16 giờ 15 ngày 18.2 (mùng 2 tết), một xe ô tô con biển số tỉnh Bến Tre (cũ) bất ngờ chết máy trên cầu Ngã Tư nằm trên quốc lộ 53, đoạn thuộc ấp An Đức, xã Long Hồ, Vĩnh Long, dẫn đến kẹt xe kéo dài hàng cây số ở 2 đầu cầu.

Xe ô tô con chết máy trên cầu Ngã Tư khiến quốc lộ 53 bị kẹt xe kéo dài ở 2 đầu cầu ẢNH: NAM LONG

Theo ghi nhận của PV Thanh Niên, đây là đoạn "nút thắt cổ chai", đường hẹp, lại có điểm giao với đường tỉnh 909 nên giao thông qua đây thường xuyên ùn ứ, nhất là giờ cao điểm, ngày lễ, tết, lưu lượng phương tiện tham gia giao thông tăng cao.



Lực lượng chức năng điều tiết giao thông theo hướng đường tỉnh 909 để giảm tải cho quốc lộ 53 ảnh: nam long

Cầu Ngã Tư nằm trên quốc lộ 53, ngay chợ Long Hồ (ấp An Đức, xã Long Hồ). Mặt cầu hẹp, chỉ có 2 làn xe, lưu lượng phương tiện qua lại rất lớn nên thường xuyên ùn ứ.

Đến hơn 17 giờ 30 cùng ngày, tình trạng ùn ứ giao thông chưa có dấu hiệu hạ nhiệt ảnh: nam long

Người dân sống quanh khu vực mong muốn chính quyền địa phương sớm có biện pháp tháo gỡ đoạn "nút thắt cổ chai" này ảnh: nam long

Sau khi tiếp nhận thông tin kẹt xe, Công an xã Long Hồ đã cử lực lượng hỗ trợ điều tiết giao thông, ưu tiên cho các xe cấp cứu và điều tiết ô tô qua hướng đường tỉnh 909 để giảm tải lên quốc lộ 53. Đến hơn 17 giờ 30 cùng ngày, xe ô tô chết máy đã được di chuyển ra khu vực trống, nhưng lượng phương tiện ùn ứ vẫn còn kéo dài.



