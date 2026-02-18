Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Dân sinh

Kẹt xe kéo dài trên quốc lộ 53 do ô tô chết máy trên cầu Ngã Tư

Nam Long
Nam Long
18/02/2026 19:39 GMT+7

Một ô tô con bất ngờ chết máy trên cầu Ngã Tư, ngay khu vực 'nút thắt cổ chai' khiến quốc lộ 53 (đoạn qua tỉnh Vĩnh Long) kẹt xe kéo dài hàng cây số.

Khoảng 16 giờ 15 ngày 18.2 (mùng 2 tết), một xe ô tô con biển số tỉnh Bến Tre (cũ) bất ngờ chết máy trên cầu Ngã Tư nằm trên quốc lộ 53, đoạn thuộc ấp An Đức, xã Long Hồ, Vĩnh Long, dẫn đến kẹt xe kéo dài hàng cây số ở 2 đầu cầu.

Kẹt xe kéo dài trên quốc lộ 53 do ô tô chết máy trên cầu Ngã Tư- Ảnh 1.

Xe ô tô con chết máy trên cầu Ngã Tư khiến quốc lộ 53 bị kẹt xe kéo dài ở 2 đầu cầu

ẢNH: NAM LONG

Theo ghi nhận của PV Thanh Niên, đây là đoạn "nút thắt cổ chai", đường hẹp, lại có điểm giao với đường tỉnh 909 nên giao thông qua đây thường xuyên ùn ứ, nhất là giờ cao điểm, ngày lễ, tết, lưu lượng phương tiện tham gia giao thông tăng cao.

Kẹt xe kéo dài trên quốc lộ 53 do ô tô chết máy trên cầu Ngã Tư- Ảnh 2.

Lực lượng chức năng điều tiết giao thông theo hướng đường tỉnh 909 để giảm tải cho quốc lộ 53

ảnh: nam long

Cầu Ngã Tư nằm trên quốc lộ 53, ngay chợ Long Hồ (ấp An Đức, xã Long Hồ). Mặt cầu hẹp, chỉ có 2 làn xe, lưu lượng phương tiện qua lại rất lớn nên thường xuyên ùn ứ. 

Kẹt xe kéo dài trên quốc lộ 53 do ô tô chết máy trên cầu Ngã Tư- Ảnh 3.

Đến hơn 17 giờ 30 cùng ngày, tình trạng ùn ứ giao thông chưa có dấu hiệu hạ nhiệt

ảnh: nam long

Kẹt xe kéo dài trên quốc lộ 53 do ô tô chết máy trên cầu Ngã Tư- Ảnh 4.

Người dân sống quanh khu vực mong muốn chính quyền địa phương sớm có biện pháp tháo gỡ đoạn "nút thắt cổ chai" này

ảnh: nam long

Sau khi tiếp nhận thông tin kẹt xe, Công an xã Long Hồ đã cử lực lượng hỗ trợ điều tiết giao thông, ưu tiên cho các xe cấp cứu và điều tiết ô tô qua hướng đường tỉnh 909 để giảm tải lên quốc lộ 53. Đến hơn 17 giờ 30 cùng ngày, xe ô tô chết máy đã được di chuyển ra khu vực trống, nhưng lượng phương tiện ùn ứ vẫn còn kéo dài.


Tin liên quan

Quốc lộ 28B nối Mũi Né - Đà Lạt quá tải, gây kẹt xe nghiêm trọng

Quốc lộ 28B nối Mũi Né - Đà Lạt quá tải, gây kẹt xe nghiêm trọng

Trong 2 ngày qua (27 và 28 tết), quốc lộ 28B nối Mũi Né - Đà Lạt rơi vào cảnh quá tải, gây kẹt xe nghiêm trọng. Đáng chú ý, sáng 29 tết, nguy cơ ùn tắc tiếp tục tái diễn.

Khám phá thêm chủ đề

kẹt xe Vĩnh Long quốc lộ 53 mùng 2 Tết ô tô chết máy ùn ứ
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận