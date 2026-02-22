Thủ tướng đốc thúc tiến độ metro Nhổn - ga Hà Nội

Tuyến đường sắt đô thị Nhổn - ga Hà Nội do UBND TP.Hà Nội là cơ quan chủ quản, có chiều dài tuyến chính 12,5 km, đoạn đi trên cao dài 8,5 km, đoạn đi ngầm khoảng 4 km, tổng mức đầu tư 34.826 tỉ đồng, sử dụng nguồn vốn vay ODA.

Thủ tướng kiểm tra dự án Nhổn - ga Hà Nội, động viên, hỏi thăm cán bộ nhân viên ẢNH: NHẬT BẮC

Đây là dự án metro ngầm đầu tiên của Hà Nội. Tuy nhiên, quá trình thực hiện dự án gặp nhiều vướng mắc, khó khăn, phải điều chỉnh thời gian thực hiện hoàn thành đưa vào khai thác sử dụng tháng 12.2027.

Riêng đoạn trên cao từ Nhổn - Cầu Giấy đã hoàn thành và đưa vào vận hành, khai thác từ ngày 8.8.2024 theo đúng tiến độ điều chỉnh; quá trình vận hành đoạn trên cao đến nay đảm bảo chất lượng và an toàn, được người dân đón nhận tích cực.

Phần ngầm bao gồm 4 km hầm ngầm, 4 ga ngầm, 1 giếng thoát hiểm hiện đang được triển khai thi công đồng loạt, tiến độ thi công xây dựng đạt 76,3%, cơ bản đáp ứng tiến độ; lũy kế giải ngân từ đầu dự án đến ngày 10.2 đạt 25.258/34.826 tỉ đồng, tương đương 72,53%.

Dự kiến, toàn bộ công tác khoan hầm hoàn thành trong tháng 3.2026, tháo dỡ máy và các công trình phụ trợ để bàn giao mặt bằng cho các gói thầu thiết bị bắt đầu thi công lắp đặt từng phần từ tháng 5.2026 song song quá trình xây dựng hoàn thiện các phòng và khu vực chức năng của nhà ga.

Dự án cần hoàn thành lắp đặt thiết bị vào tháng 4.2027; tiến hành thử nghiệm, tích hợp hệ thống, căn chỉnh và vận hành thử hoàn thành trong tháng 12.2027; đưa đoạn tuyến ngầm vào vận hành thương mại từ tháng 12.2027. Các gói thầu thiết bị đang gặp khó khăn và chậm trễ trong việc đàm phán phụ lục hợp đồng để hoàn thành các công việc còn lại của phần ngầm.

Tại các ga ngầm S9 - Kim Mã, S11 - Văn Miếu và ga S12 - Trần Hưng Đạo, Thủ tướng đã trực tiếp kiểm tra tình hình triển khai thi công, nghe báo cáo về tiến độ, các hạng mục đang thực hiện và kế hoạch triển khai trong thời gian tới.

Cùng ngày, Thủ tướng đã kiểm tra công tác phục vụ tết tại ga Hà Nội ẢNH: NHẬT BẮC

Thủ tướng cũng lưu ý thực tiễn dự án có thời gian thực hiện kéo dài. Trong 17 năm qua, Hà Nội mới có khoảng 21 km đường sắt đô thị đã khai thác, trong khi mục tiêu tới năm 2045 Hà Nội có hơn 600 km đường sắt đô thị.

Do đó, tốc độ triển khai trong những năm tới phải gấp hàng chục lần những năm qua thì mới đáp ứng yêu cầu, do đó, phải thay đổi tư duy, phương pháp luận, cách tiếp cận, cách làm, cách tổ chức, vượt lên chính mình, góp phần phát triển đất nước nhanh, bền vững.

Chỉ rõ 8 nhiệm vụ, giải pháp vừa cấp bách, vừa lâu dài, Thủ tướng yêu cầu phải xây dựng, hoàn thiện quy chuẩn, tiêu chuẩn đường sắt đô thị của Việt Nam; quy hoạch hướng tuyến với tầm nhìn trăm năm, quy hoạch công nghệ phải hiện đại và tối ưu hóa, quy hoạch bảo hành, bảo dưỡng phải tự chủ, quy hoạch phát triển nguồn nhân lực...

Cùng với đó, phải chuyển giao công nghệ tiên tiến, hiện đại, thống nhất, dùng chung, phát triển công nghiệp phụ trợ cho ngành đường sắt một cách nhanh nhất, đáp ứng yêu cầu thực tế; đào tạo nhân lực theo đúng kế hoạch, nhanh hơn, mạnh hơn, phấn đấu 90% nhân lực trong lĩnh vực này là người Việt Nam...