Thời sự

'Quái vật' 850 tấn hoàn thành khoan ngầm 4 km metro Nhổn - ga Hà Nội

Nguyễn Trường
01/12/2025 16:07 GMT+7

Sau 16 tháng thi công, 'quái vật' nặng 850 tấn đã hoàn tất quá trình khoan hầm ngầm dài gần 4 km, đi qua 4 nhà ga của tuyến đường sắt đô thị (metro) Nhổn - ga Hà Nội.

Ngày 1.12, máy đào hầm TBM (Tunnel Boring Machine) số 1, với tên gọi "Thần tốc", đã chính thức về đích tại ga S12 - ga Hà Nội, hoàn thành toàn bộ hành trình khoan qua 4 nhà ga ngầm đầu tiên của Dự án tuyến metro Nhổn - ga Hà Nội.

'Quái vật' 850 tấn hoàn thành khoan ngầm 4 km metro Nhổn - ga Hà Nội- Ảnh 1.

Thời khắc máy "Thần tốc" hoàn thành khoan hầm tại ga S12

ẢNH: MRB CUNG CẤP

Trước đó, ngày 30.7, máy "Thần tốc" bắt đầu khoan ngầm từ ga S9 (Kim Mã) và đến nay đã hoàn thành toàn bộ hành trình khoan hầm, đi qua 4 ga ngầm S9 (Kim Mã), S10 (Cát Linh), S11 (Văn Miếu) và S12 (ga Hà Nội).

Song song với TBM1, máy TBM số 2 với tên gọi "Táo bạo" cũng đang thi công đoạn hầm còn lại. TBM số 2 hiện đang tiếp tục hành trình tới từ ga S10 - ga S11.

Theo Ban Quản lý đường sắt đô thị Hà Nội (MRB - chủ đầu tư), hành trình của "quái vật Thần tốc" đánh dấu bước tiến quan trọng trong tiến độ thi công đoạn ngầm dài gần 4 km của dự án, đồng thời mở ra cột mốc mới trong năng lực thi công công trình ngầm đô thị tại Việt Nam.

Trong suốt hành trình ấy, máy "Thần tốc" đã hoạt động an toàn, cần lắp đặt 1720 vòng vỏ hầm (segment), tuân thủ nghiêm ngặt các tiêu chuẩn kỹ thuật, an toàn và môi trường, đảm bảo an toàn cho các công trình trên mặt đất, đặc biệt là khi đi qua các khu vực đông dân cư và có nhiều công trình di sản.

"Sau khi kết thúc khoan tại ga S12 - ga Hà Nội, phần đầu khoan của các máy TBM sẽ được tháo dỡ tại ga này, hệ thống thiết bị phụ trợ còn lại sẽ được kéo trở về và tiếp tục tháo dỡ tại ga S9 - Kim Mã", MRB cho biết thêm.

Ông Nguyễn Bá Sơn, Phó trưởng MRB, cho biết việc máy "Thần tốc" về đích tại ga S12 là một cột mốc lịch sử, không chỉ đánh dấu sự hoàn thành của tuyến hầm đầu tiên mà còn minh chứng cho tinh thần trách nhiệm, nỗ lực bền bỉ của đội ngũ cán bộ, kỹ sư của toàn dự án.

Theo Giám đốc dự án Park Young Ill (đại diện Liên danh Hyundai - Ghella), điều kiện địa chất của Hà Nội vốn phức tạp, và các công trình trên mặt đất thì vô cùng đa dạng, bao gồm cả những tòa nhà mới và cũ, cũng như các di tích văn hóa và lịch sử.

"Nhờ sự chuẩn bị toàn diện này, mọi khó khăn và trở ngại đều được xử lý hiệu quả, giúp chúng tôi đạt được những kết quả xuất sắc. Kinh nghiệm thành công với TBM1 là cơ sở vững chắc để chúng tôi hoàn toàn tin tưởng vào sự thành công của TBM2, hiện đang thi công đoạn giữa ga 10 và ga 11", ông Park Young Ill cho hay.

Dự án đường sắt đô thị số 3, đoạn Nhổn - ga Hà Nội dài 12,5 km, có 8 ga trên cao và 4 ga ngầm. Trong đó, đoạn trên cao Nhổn - Cầu Giấy dài 8,5 km (đã khai thác thương mại hồi tháng 7.2024), đoạn đi ngầm Cầu Giấy - ga Hà Nội dài 4 km.

Dự án khởi công năm 2009, kế hoạch hoàn thành năm 2015 nhưng nhiều lần lùi tiến độ, dự kiến hoàn thành toàn tuyến năm 2027.

Để phục vụ thi công 4.000 m hầm ngầm tuyến metro Nhổn - ga Hà Nội, chủ đầu tư đã huy động 2 chiếc máy TBM có chiều dài hơn 100 m, nặng khoảng 850 tấn.

Tính đến ngày 1.12, tiến độ thi công tổng thể gói thầu CP03 - hầm và các ga ngầm của dự án đạt hơn 72%. Công tác đúc vỏ hầm đã thực hiện được 3.395/3.495 vòng vỏ hầm.

